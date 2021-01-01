На Закарпатті знайшли мертвим молодого військового з Рівненщини





Про це



Поліцейські встановили, що чоловік був військовослужбовцем. Він іще 10 червня пішов із військової частини.



Поліцейські спільно з кінологами, нацгвардійцями та рятувальниками вдень та вночі обстежували прилеглі до міста території, громадські заклади обласного центру, ринки, вокзали, перевірили коло спілкування хлопця, опитали кожного, хто міг бодай щось знати про місцеперебування юнака.



Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні обласного центру.



Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ужгородського кар'єру водолази підняли тіло 19-річного юнака. Загиблий був військовослужбовцем. Він родом зі Сарн Рівненської області.Про це Району.Сарни повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.Поліцейські встановили, що чоловік був військовослужбовцем. Він іще 10 червня пішов із військової частини.Поліцейські спільно з кінологами, нацгвардійцями та рятувальниками вдень та вночі обстежували прилеглі до міста території, громадські заклади обласного центру, ринки, вокзали, перевірили коло спілкування хлопця, опитали кожного, хто міг бодай щось знати про місцеперебування юнака.Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні обласного центру.Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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