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Дощі з грозами: якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 1 липня

Дощі з грозами: якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 1 липня
У Волинській області завтра, 1 липня, очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасний дощ, грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура в області - вночі 14-19°, вдень 22-27°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, 1 липня, очікується хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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