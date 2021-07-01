Дощі з грозами: якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 1 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в області - вночі 14-19°, вдень 22-27°.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 1 липня, очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасний дощ, грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура в області - вночі 14-19°, вдень 22-27°.Як йдеться на сайті Sinoptik , у Луцьку завтра, 1 липня, очікується хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.

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