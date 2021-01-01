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1 липня на Волині: гортаючи календар

1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження Луцький міський голова Ігор Поліщук (на фото).

Також день народження 1 липня у засновника рекламної агенції «Aqua Print» Сергія Набойчика.

Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.

Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.

Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.

1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).

У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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