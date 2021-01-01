1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження Луцький міський голова Ігор Поліщук (на фото).
Також день народження 1 липня у засновника рекламної агенції «Aqua Print» Сергія Набойчика.
Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 1 липня у засновника рекламної агенції «Aqua Print» Сергія Набойчика.
Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Верховній Раді схвалили легалізацію канабісу
30 червень, 23:35
У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
30 червень, 22:59
Сварка з дівчиною та книжки у вікно: повідомили деталі падіння юнака з 9 поверху у Луцьку. ВІДЕО
30 червень, 22:17