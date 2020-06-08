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У волинському місті озеро перетворилося на цвинтар риби, – соцмережі

У волинському місті озеро перетворилося на цвинтар риби, – соцмережі
У Нововолинську у місцевій водоймі виявили масову загибель риби, а навколо озера лежать туші мертвих тварин.

Про це на сторінці "Буденний Нововолинськ" у фейсбуці написав користувач з ніком Дмитро Панфілов.

У своєму дописі чоловік зазначив, що озеро біля 3-ї шахти стало риб'ячим цвинтарем. У водоймі - масовий мор риби. Навколо озера також лежать туші дохлих мишей, кротів, вужів, щурів, жаб. Зважаючи на високу температуру повітря від озера шииться неприємний запах.

29 червня працівники рибоохоронного патруля разом із представниками Держпродспоживслужби, головою Поромівської ОТГ обстежили територію згадану в публікаціях, - пише "Нововолинськ.com.ua".

Окрім цього, за словами голови Поромівської ОТГ Олега Савчука, створено спеціальну комісію, яка вивчатиме дану проблему.

“Місцеві жителі повідомили, що на ставку поблизу 3-ї шахти плаває багато мертвої риби. Тому ми одразу відреагували – усіма відповідними службами виїхали на огляд території та створили комісію, щоб з’ясувати усі обставини, адже раніше такого не спостерігалось”, – зазначив Олег Савчук.

Скільки риби загинуло, а найголовніше – чому, нині з’ясовують фахівці Держпродспоживслужби. Вони вже взял и зразки води, а також і саму рибу на аналіз.


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Теги: озеро, Нововолинськ
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