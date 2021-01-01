Трьох волинян не допустили до здачі ЗНО для вступу в магістратуру. ВІДЕО





Про це повідомила Алла Корнейко.



Трьох учасників під час тестування відсторонили, бо вони мали із собою телефони та навушники.



Суспільне побувало в одному з пунктів тестування в Луцьку на вулиці Винниченка. О 9 ранку учасників почали пускати у приміщення. Усім біля входу вимірювали температуру.



Іспит у цьому пункті складали в 16 аудиторіях 245 учасників, повідомив уповноважений центру оцінювання якості освіти Юрій Хмарук.



Учасниця ЗНО Ірина Каленікова приїхала писати тести з Ковеля. Говорить: навчалася на факультеті іноземної філології. Зі слів волинянки, години для складання такого іспиту не достатньо через складність завдань.



"Я проходила тести за минулі роки. Переглядала завдання. Повторювала граматику", 0 додала дівчина.



На тестування з Любомля до Луцька приїхала Ірина Ковальчук. Дівчина навчалася на харчового технолога в одному з вишів Києва. Із її слів, за чотири роки в університеті англійську викладали впродовж року і за професійним спрямуванням.



Перед іспитом, каже, хвилюється. "Тут загальне, може бути про дельфінчиків та акул, у нас були кислоти, формул різні", – зазначила учасниця тестування.



Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбувалося у дві зміни через велику кількість учасників. Перша зміна розпочалася о 10 годині, а друга – о 14 годині, говорить завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.



Єдиний вступний іспит є обов'язковим випробуванням для вступників в магістратуру з усіх спеціальностей. "Всі вступники в магістратуру мусять скласти ЗНО з іноземної мови — ЄВІ і далі в залежності від того, що прописує їхній заклад освіти", – додала Алла Корнейко.



Тестування тривало впродовж години. За цей час майбутні магістри мали виконати 42 завдання.



Нагадаємо, 15 червня на Волині завершилася основна сесія ЗНО. З 29 червня розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Понад 2,5 тисячі волинян зареєструвалося на Єдиний вступний іспит для вступу у магістратуру. В області працюватимуть шість пунктів тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 2,5 тисячі волинян, котрі зареєструвалися на ЗНО для вступу у магістратуру, 300 учасників не прийшли.Про це повідомила Суспільному завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень в областіТрьох учасників під час тестування відсторонили, бо вони мали із собою телефони та навушники.Суспільне побувало в одному з пунктів тестування в Луцьку на вулиці Винниченка. О 9 ранку учасників почали пускати у приміщення. Усім біля входу вимірювали температуру.Іспит у цьому пункті складали в 16 аудиторіях 245 учасників, повідомив уповноважений центру оцінювання якості освіти Юрій Хмарук.Учасниця ЗНОприїхала писати тести з Ковеля. Говорить: навчалася на факультеті іноземної філології. Зі слів волинянки, години для складання такого іспиту не достатньо через складність завдань."Я проходила тести за минулі роки. Переглядала завдання. Повторювала граматику", 0 додала дівчина.На тестування з Любомля до Луцька приїхала Ірина Ковальчук. Дівчина навчалася на харчового технолога в одному з вишів Києва. Із її слів, за чотири роки в університеті англійську викладали впродовж року і за професійним спрямуванням.Перед іспитом, каже, хвилюється. "Тут загальне, може бути про дельфінчиків та акул, у нас були кислоти, формул різні", – зазначила учасниця тестування.Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбувалося у дві зміни через велику кількість учасників. Перша зміна розпочалася о 10 годині, а друга – о 14 годині, говорить завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.Єдиний вступний іспит є обов'язковим випробуванням для вступників в магістратуру з усіх спеціальностей. "Всі вступники в магістратуру мусять скласти ЗНО з іноземної мови — ЄВІ і далі в залежності від того, що прописує їхній заклад освіти", – додала Алла Корнейко.Тестування тривало впродовж години. За цей час майбутні магістри мали виконати 42 завдання.Нагадаємо, 15 червня на Волині завершилася основна сесія ЗНО. З 29 червня розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Понад 2,5 тисячі волинян зареєструвалося на Єдиний вступний іспит для вступу у магістратуру. В області працюватимуть шість пунктів тестування.

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