Підвищення пенсій з 1 липня відчують понад 5 мільйонів пенсіонерів





Про це йдеться



Мінімальна пенсія підвищиться з 1 769 грн до 1 854 грн. Також збільшаться надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.



Також з 1 липня 2021 р. буде встановлять підвищення у розмірі 100 грн. до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.



Підвищення пенсій з 1 липня стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів.



З 1 жовтня 2021 р. згідно із постановою Уряду від 22 лютого 2021 р. № 127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75 - 80 років.



При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 грн. за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.



Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.



З 1 грудня 2021 р. у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн. (40% від збільшеної МЗП з 6 500)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня в Україні підвищать пенсії у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.Мінімальна пенсія підвищиться з 1 769 грн до 1 854 грн. Також збільшаться надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.Також з 1 липня 2021 р. буде встановлять підвищення у розмірі 100 грн. до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.Підвищення пенсій з 1 липня стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів.З 1 жовтня 2021 р. згідно із постановою Уряду від 22 лютого 2021 р. № 127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75 - 80 років.При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 грн. за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.З 1 грудня 2021 р. у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн. (40% від збільшеної МЗП з 6 500)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію