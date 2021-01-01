У Верховній Раді схвалили легалізацію канабісу
30 червень, 23:35
На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації прийнято рішення рекомендувати депутатам прийняти законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Комітету.
В ході засідання один з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина розповіла, його прийняття очікують 2 млн українських пацієнтів.
"Цей законопроєкт в першу чергу про доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам", - сказала вона.
За підсумками обговорення депутати підтримали законопроєкт №5596 і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Також парламентарії відкинули альтернативний документ з цього питання.
Нагадаємо, на початку червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький позначив основні норми документа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Комітету.
В ході засідання один з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина розповіла, його прийняття очікують 2 млн українських пацієнтів.
"Цей законопроєкт в першу чергу про доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам", - сказала вона.
За підсумками обговорення депутати підтримали законопроєкт №5596 і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Також парламентарії відкинули альтернативний документ з цього питання.
Нагадаємо, на початку червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький позначив основні норми документа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Верховній Раді схвалили легалізацію канабісу
30 червень, 23:35
У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
30 червень, 22:59
Сварка з дівчиною та книжки у вікно: повідомили деталі падіння юнака з 9 поверху у Луцьку. ВІДЕО
30 червень, 22:17