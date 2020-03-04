Волинянка потрапила на гачок псевдобанкірів і віддала їм 6 тисяч гривень





Про це повідомляє



Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області просять усіх бути обережнішими, бо часто шахраї називаються працівниками банків. Від таких зловмисників потерпіла жителька Шацька. Дурисвіти зателефонували їй і розповіли переконливу байку, щоб отримати реквізити карток.



За попередньою інформацією, 42-річна жертва залишилася без 64000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шахраї, які представилися банківськими працівниками, видурили у жінки більш ніж 6 тисяч гривень.Про це повідомляє "Волинь-нова".

Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області просять усіх бути обережнішими, бо часто шахраї називаються працівниками банків. Від таких зловмисників потерпіла жителька Шацька. Дурисвіти зателефонували їй і розповіли переконливу байку, щоб отримати реквізити карток.За попередньою інформацією, 42-річна жертва залишилася без 64000 гривень.

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