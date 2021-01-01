Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ФК "Адреналін".



Юрій Ястребинський та Сергій Бондар були присутніми під час тренування команд 2005-2010 років народження. Тренери переглянули як побудовано тренування, порекомендували які вправи та в якій послідовності краще використовувати у кожній віковій групі.



Окремо Віталій Циганков проводив тренування з воротарями. Кожне з тренувань завершувалось 15 хвилинним матчем,тому тренери Академії змогли оцінити рівень підготовки гравців "Адреналін".

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