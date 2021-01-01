Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Тренери академії "Динамо" проводять заняття із юними футболістами клубу "Адреналін" у Луцьку.
Про це йдеться на сторінці ФК "Адреналін".
Юрій Ястребинський та Сергій Бондар були присутніми під час тренування команд 2005-2010 років народження. Тренери переглянули як побудовано тренування, порекомендували які вправи та в якій послідовності краще використовувати у кожній віковій групі.
Окремо Віталій Циганков проводив тренування з воротарями. Кожне з тренувань завершувалось 15 хвилинним матчем,тому тренери Академії змогли оцінити рівень підготовки гравців "Адреналін".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці ФК "Адреналін".
Юрій Ястребинський та Сергій Бондар були присутніми під час тренування команд 2005-2010 років народження. Тренери переглянули як побудовано тренування, порекомендували які вправи та в якій послідовності краще використовувати у кожній віковій групі.
Окремо Віталій Циганков проводив тренування з воротарями. Кожне з тренувань завершувалось 15 хвилинним матчем,тому тренери Академії змогли оцінити рівень підготовки гравців "Адреналін".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Сьогодні, 09:07
Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
Сьогодні, 07:31