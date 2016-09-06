Розпочали зйомки нового фільму про Чорнобиль





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«Чорнобиль» – документальний серіал, в якому йдеться не лише про трагедію, що сталась на Чорнобильській атомній електростанції, а й про події, які цьому передували. У кожному епізоді творці фільму покажуть різні етапи історії ЧАЕС: зведення перших реакторів атомної електростанції і їхній запуск, розбудову перспективного міста Прип’ять, катастрофу і її наслідки для теперішнього та майбутнього.



У пресрелізі кінокомпанії «ММД ПРО» говориться, що у «Чорнобилі» зібрані свідчення безпосередніх учасників подій – свої історії розкажуть головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг, пожежний Петро Хміль, старший інженер управління на четвертому енергоблоці Олексій Бреус, підполковник ПВС Сергій Володін, партсекретар атомної електростанції Сергій Парашин, гвинтолітник Ігор Письменський та інші.



Окрім того, у проєкті вперше будуть розкриті ексклюзивні архівні матеріали, інформація з яких замовчувалася роками.



«Серіал, який кілька років тому випустив канал HBO, знову змусив увесь світ заговорити про наш Чорнобиль. Вважаю, що це чудовий приклад того, наскільки гучно можна і потрібно розповідати про трагедію, яка зачепила не тільки Україну, а й увесь світ. Не применшуючи зусиль команди і художньої цінності проєкту HBO, зазначу, що цей серіал дещо далекий від достовірності й документальності відтворення подій. Саме тому ми прийняли рішення зняти «нашу відповідь HBO» – документальний серіал про Чорнобиль, який би правдиво, але при цьому у цікавій для широкої аудиторії формі, розповідав про ті події. Коли ми взялися за цей проєкт, я звідусіль чув лише одне запитання: у чому ж його унікальність? Так от, наш «Чорнобиль» – це не серіал про трагедію. Це стрічка, яка показує життя міста-мрії, розкриває передумови і причини трагедії, показує обличчя людей, які вірили в краще майбутнє і будували його, і які все втратили за один день. Наш проєкт – про зв’язок поколінь і зв’язок між подіями тих часів і майбутнім кожного з нас», – каже продюсер проєкту Роман Мартиненко, кінокомпанія «ММД ПРО».



Команда проєкту вперше зніматиме ЧАЕС з води, а також зсередини реактора. Уперше відеоінтерв’ю дасть головний архітектор міста Прип’ять Марія Проценко.



Над створенням проєкту працює українська команда на чолі з продюсером серіалу Романом Мартиненком, кінокомпанія «ММД ПРО», і режисером Андрієм Алферовим; німецька знімальна група продакшну Looks Film, зокрема, продюсер Гуннар Дедіо, автори і сценаристи проєкту Дірк Шнайдер та Аріане Рікер. Ексклюзивний саундтрек, а також музичне оформлення до серіалу спеціально пише гурт ONUKA.



До створення проєкту долучилися Державне агентство з питань кіно України та німецький телеканал ZDF.



Зйомки документального українсько-німецького серіалу «Чорнобиль» триватимуть до кінця осені. Прем’єра проєкту в Україні запланована на весну 2022 року, а глядачі німецького телеканалу ZDF зможуть побачити стрічку у квітні 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні в Україні розпочалися зйомки документального проєкту «Чорнобиль». Серіал став переможцем чотирнадцятого пітчингу Держкіно та знімається кінокомпанією «ММД ПРО» у копродукції з німецьким продакшном Looks Film.Про це повідомляє ДетекторМедіа «Чорнобиль» – документальний серіал, в якому йдеться не лише про трагедію, що сталась на Чорнобильській атомній електростанції, а й про події, які цьому передували. У кожному епізоді творці фільму покажуть різні етапи історії ЧАЕС: зведення перших реакторів атомної електростанції і їхній запуск, розбудову перспективного міста Прип’ять, катастрофу і її наслідки для теперішнього та майбутнього.У пресрелізі кінокомпанії «ММД ПРО» говориться, що у «Чорнобилі» зібрані свідчення безпосередніх учасників подій – свої історії розкажуть головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг, пожежний Петро Хміль, старший інженер управління на четвертому енергоблоці Олексій Бреус, підполковник ПВС Сергій Володін, партсекретар атомної електростанції Сергій Парашин, гвинтолітник Ігор Письменський та інші.Окрім того, у проєкті вперше будуть розкриті ексклюзивні архівні матеріали, інформація з яких замовчувалася роками.«Серіал, який кілька років тому випустив канал HBO, знову змусив увесь світ заговорити про наш Чорнобиль. Вважаю, що це чудовий приклад того, наскільки гучно можна і потрібно розповідати про трагедію, яка зачепила не тільки Україну, а й увесь світ. Не применшуючи зусиль команди і художньої цінності проєкту HBO, зазначу, що цей серіал дещо далекий від достовірності й документальності відтворення подій. Саме тому ми прийняли рішення зняти «нашу відповідь HBO» – документальний серіал про Чорнобиль, який би правдиво, але при цьому у цікавій для широкої аудиторії формі, розповідав про ті події. Коли ми взялися за цей проєкт, я звідусіль чув лише одне запитання: у чому ж його унікальність? Так от, наш «Чорнобиль» – це не серіал про трагедію. Це стрічка, яка показує життя міста-мрії, розкриває передумови і причини трагедії, показує обличчя людей, які вірили в краще майбутнє і будували його, і які все втратили за один день. Наш проєкт – про зв’язок поколінь і зв’язок між подіями тих часів і майбутнім кожного з нас», – каже продюсер проєкту Роман Мартиненко, кінокомпанія «ММД ПРО».Команда проєкту вперше зніматиме ЧАЕС з води, а також зсередини реактора. Уперше відеоінтерв’ю дасть головний архітектор міста Прип’ять Марія Проценко.Над створенням проєкту працює українська команда на чолі з продюсером серіалу Романом Мартиненком, кінокомпанія «ММД ПРО», і режисером Андрієм Алферовим; німецька знімальна група продакшну Looks Film, зокрема, продюсер Гуннар Дедіо, автори і сценаристи проєкту Дірк Шнайдер та Аріане Рікер. Ексклюзивний саундтрек, а також музичне оформлення до серіалу спеціально пише гурт ONUKA.До створення проєкту долучилися Державне агентство з питань кіно України та німецький телеканал ZDF.Зйомки документального українсько-німецького серіалу «Чорнобиль» триватимуть до кінця осені. Прем’єра проєкту в Україні запланована на весну 2022 року, а глядачі німецького телеканалу ZDF зможуть побачити стрічку у квітні 2022 року.

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