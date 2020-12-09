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Волинська митниця працюватиме як відокремлений підрозділ Держмитслужби

Волинська митниця працюватиме як відокремлений підрозділ Держмитслужби
З 1 липня Волинська митниця розпочинає роботу як відокремлений підрозділ Державної митної служби України.

Про це йдеться на сторінці митниці у фейсбуці.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби”, Волинська митниця реорганізується шляхом приєднання до Державної митної служби України.

Тобто, з 1 липня 2021 року Волинська_митниця_Держмитслужби припиняє здійснювати митні процедури в зоні діяльності, яка була визначена в Положенні про Волинську митницю.

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Теги: митниця, Волинь
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