Волинська митниця працюватиме як відокремлений підрозділ Держмитслужби





Про це йдеться на сторінці митниці у фейсбуці.



Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби”, Волинська митниця реорганізується шляхом приєднання до Державної митної служби України.



Тобто, з 1 липня 2021 року Волинська_митниця_Держмитслужби припиняє здійснювати митні процедури в зоні діяльності, яка була визначена в Положенні про Волинську митницю.

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