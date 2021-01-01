В Україні змінять правила паркування





30 червня рішення підтримали 298 депутатів, - пише



Інспекторам із паркування нададуть право карати порушників штрафами від 1020 грн до 1700 грн.



Каратимуть водіїв, які зупиняються на місцях, позначений відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою. На них дозволена стоянка лише тим авто, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять людей з інвалідністю.



Документ набуде чинності після другого читання й підписання президентом.

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