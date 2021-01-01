В Україні запрацював чат-бот для онкохворих
Сьогодні, 04:23
В Україні розпочав роботу чат-бот "Лікуйся". Завдяки рішенню люди, які мали справу з діагнозом "Рак молочної залози", зможуть орієнтуватися в безоплатних медичних послугах.
Про це повідомляє Канал24, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я
Чат-бот покликаний надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями необхідну доступну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.
Чат-бот "Лікуйся" — це рішення, що доступне в месенджері Telegram. Воно допоможе дізнатися, в якому медичному закладі, які послуги та в якому обсязі можна отримати безкоштовно.
В межах реалізації проєкту розробники проаналізували величезну кількість даних, зокрема реєстри закладів охорони здоров'я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо.
"Наша головна ціль – донести до хворих з діагнозом "рак", що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології", – розповіла голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.
Проєкт "Лікуйся" допоможе:
забезпечити громадянам право на безоплатну медичну допомогу;
запобігти проявам корупції в медзакладах: унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.
розпочати лікування онкологічних захворювань;
зробити суттєвий внесок в посилення прозорості українського уряду перед населенням.
"Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проєкт "Лікуйся" є одним з тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів", – говорить Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих USAID/UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
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Про це повідомляє Канал24, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я
Чат-бот покликаний надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями необхідну доступну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.
Чат-бот "Лікуйся" — це рішення, що доступне в месенджері Telegram. Воно допоможе дізнатися, в якому медичному закладі, які послуги та в якому обсязі можна отримати безкоштовно.
В межах реалізації проєкту розробники проаналізували величезну кількість даних, зокрема реєстри закладів охорони здоров'я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо.
"Наша головна ціль – донести до хворих з діагнозом "рак", що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології", – розповіла голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.
Проєкт "Лікуйся" допоможе:
забезпечити громадянам право на безоплатну медичну допомогу;
запобігти проявам корупції в медзакладах: унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.
розпочати лікування онкологічних захворювань;
зробити суттєвий внесок в посилення прозорості українського уряду перед населенням.
"Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проєкт "Лікуйся" є одним з тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів", – говорить Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих USAID/UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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