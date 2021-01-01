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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксували 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 464 особи;
- летальних випадків – 51;
- одужало – 1 719 осіб;

За добу протестували:

- методом ПЛР – 20 913 осіб,
- методом ІФА – 9 743 особи,
- експрес-тестами – 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 235 801 особа;
- одужало – 2 168 387 осіб;
- летальних випадків – 52 391;
- провели ПЛР-тестувань – 10 861 246.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація, статистика
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