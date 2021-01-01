Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу





Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 464 особи;

- летальних випадків – 51;

- одужало – 1 719 осіб;



За добу протестували:



- методом ПЛР – 20 913 осіб,

- методом ІФА – 9 743 особи,

- експрес-тестами – 18 382 особи.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 2 235 801 особа;

- одужало – 2 168 387 осіб;

- летальних випадків – 52 391;

- провели ПЛР-тестувань – 10 861 246.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксували 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства охорони здоров'я України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 464 особи;- летальних випадків – 51;- одужало – 1 719 осіб;За добу протестували:- методом ПЛР – 20 913 осіб,- методом ІФА – 9 743 особи,- експрес-тестами – 18 382 особи.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 235 801 особа;- одужало – 2 168 387 осіб;- летальних випадків – 52 391;- провели ПЛР-тестувань – 10 861 246.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

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