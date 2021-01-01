Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:12
За добу 30 червня 2021 року в Україні зафіксували 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).
Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 464 особи;
- летальних випадків – 51;
- одужало – 1 719 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 20 913 осіб,
- методом ІФА – 9 743 особи,
- експрес-тестами – 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 235 801 особа;
- одужало – 2 168 387 осіб;
- летальних випадків – 52 391;
- провели ПЛР-тестувань – 10 861 246.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 464 особи;
- летальних випадків – 51;
- одужало – 1 719 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 20 913 осіб,
- методом ІФА – 9 743 особи,
- експрес-тестами – 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 235 801 особа;
- одужало – 2 168 387 осіб;
- летальних випадків – 52 391;
- провели ПЛР-тестувань – 10 861 246.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня
30 червень, 10:28
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
30 червень, 08:56
Коментарі 0
Останні новини
Свята і вихідні в липні: чи будуть в Україні додаткові канікули
Сьогодні, 09:28
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Сьогодні, 09:07
Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00