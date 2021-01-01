Свята і вихідні в липні: чи будуть в Україні додаткові канікули





Чи будуть святкові дні в цьому місяці і чи отримаємо кілька офіційних вихідних, дізнався



Вихідні у липні 2021 року



На липень припадають, зокрема, День Військово-морських сил України, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, День Національної поліції, День українських миротворців.



Також цього місяця в Україні відзначатимуть День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.



Крім того, у липні традиційно своє професійне свято відзначають бухгалтери та працівники торгівлі. А наприкінці місяця буде чудове свято – Міжнародний день дружби.



Однак жодне із вказаних свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у 31-денному липні українці матимуть 9 днів для відпочинку: 5 субот та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні.



Основні свята та пам’ятні дати липня 2021



1 липня - День архітектури України

2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста

4 липня - День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту

5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду

12 липня - Всесвітній день бортпровідника

15 липня - День українських миротворців

16 липня - День бухгалтера

18 липня - День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели

20 липня - Міжнародний день шахів

22 липня - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань

25 липня - День зубного техніка, День працівників торгівлі

26 липня - День парашутиста

28 липня - Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі – України

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора

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