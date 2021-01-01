Свята і вихідні в липні: чи будуть в Україні додаткові канікули
Сьогодні, 09:28
Українці досягли літнього «екватора» - липень обіцяє бути спекотним і сонячним так само, як і його попередник.
Чи будуть святкові дні в цьому місяці і чи отримаємо кілька офіційних вихідних, дізнався Уніан.
Вихідні у липні 2021 року
На липень припадають, зокрема, День Військово-морських сил України, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, День Національної поліції, День українських миротворців.
Також цього місяця в Україні відзначатимуть День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.
Крім того, у липні традиційно своє професійне свято відзначають бухгалтери та працівники торгівлі. А наприкінці місяця буде чудове свято – Міжнародний день дружби.
Однак жодне із вказаних свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у 31-денному липні українці матимуть 9 днів для відпочинку: 5 субот та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні.
Основні свята та пам’ятні дати липня 2021
1 липня - День архітектури України
2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
4 липня - День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів
6 липня - Всесвітній день поцілунку
7 липня - День працівника природно-заповідної справи
11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
12 липня - Всесвітній день бортпровідника
15 липня - День українських миротворців
16 липня - День бухгалтера
18 липня - День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
20 липня - Міжнародний день шахів
22 липня - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
25 липня - День зубного техніка, День працівників торгівлі
26 липня - День парашутиста
28 липня - Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі – України
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора
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Чи будуть святкові дні в цьому місяці і чи отримаємо кілька офіційних вихідних, дізнався Уніан.
Вихідні у липні 2021 року
На липень припадають, зокрема, День Військово-морських сил України, День Сил спеціальних операцій ЗСУ, День Національної поліції, День українських миротворців.
Також цього місяця в Україні відзначатимуть День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.
Крім того, у липні традиційно своє професійне свято відзначають бухгалтери та працівники торгівлі. А наприкінці місяця буде чудове свято – Міжнародний день дружби.
Однак жодне із вказаних свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у 31-денному липні українці матимуть 9 днів для відпочинку: 5 субот та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні.
Основні свята та пам’ятні дати липня 2021
1 липня - День архітектури України
2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
4 липня - День Військово-морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів
6 липня - Всесвітній день поцілунку
7 липня - День працівника природно-заповідної справи
11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
12 липня - Всесвітній день бортпровідника
15 липня - День українських миротворців
16 липня - День бухгалтера
18 липня - День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
20 липня - Міжнародний день шахів
22 липня - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
25 липня - День зубного техніка, День працівників торгівлі
26 липня - День парашутиста
28 липня - Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі – України
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора
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