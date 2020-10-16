Повалені дерева та затоплені вулиці: в Україні негода наробила лиха. ВІДЕО





Про наслідки стихії розповіли у сюжеті



Злива, що перетворила вулиці на ріки, надвечір вирувала у Вінницькій області. Шквальний вітер і дощ повалив дерева, підтопив подвір'я, а у одному із торгових центрів через негоду розірвало дах і затопило частину магазинів. У Жмеринці блискавка влучила у стару вербу. Через обірвані дроти люди кілька годин були без світла. Ніхто не постраждав.



У Миколаєві з неба лило так, що по центральному проспекті міста, машини попливли у воді по самі вікна. На Інгульському мосту блискавка вдарила в електроопору. Просто під дощем загорілися стовп і дроти. Рух тролейбусів зупинили.



У Львові через буревій на різних вулицях впало щонайменше сім десятків дерев. Стовбури летіли на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Вітер був такої сили, що з будинків зривало дахи.



Уже майже тиждень від негоди не може оговтитися Рівненська область. Там вітер зривав шифер, перекидав вулики і піднімав копиці сіна. У селі Матіївка шість діб людям довелося сидіти без світла. Схожа ситуація майже в сорока населених пунктах Гощанщини. Щоб відновити села, треба близько двох мільйонів гривень. Утім, спершу обласна комісія має визнати стихію надзвичайною ситуацією.



Зливи і грози, кажуть синоптики, відступати поки не планують. Негода протримається в Україні щонайменше до наступного тижня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зірваний шифер, повалені дерева, автомобілі у воді: негода вже третій день вирує одночасно у кількох регіонах. Наразі найпотужні дощі із шквальним вітром пройшли на заході та у центрі України.Про наслідки стихії розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 1 липня.Злива, що перетворила вулиці на ріки, надвечір вирувала у Вінницькій області. Шквальний вітер і дощ повалив дерева, підтопив подвір'я, а у одному із торгових центрів через негоду розірвало дах і затопило частину магазинів. У Жмеринці блискавка влучила у стару вербу. Через обірвані дроти люди кілька годин були без світла. Ніхто не постраждав.У Миколаєві з неба лило так, що по центральному проспекті міста, машини попливли у воді по самі вікна. На Інгульському мосту блискавка вдарила в електроопору. Просто під дощем загорілися стовп і дроти. Рух тролейбусів зупинили.У Львові через буревій на різних вулицях впало щонайменше сім десятків дерев. Стовбури летіли на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Вітер був такої сили, що з будинків зривало дахи.Уже майже тиждень від негоди не може оговтитися Рівненська область. Там вітер зривав шифер, перекидав вулики і піднімав копиці сіна. У селі Матіївка шість діб людям довелося сидіти без світла. Схожа ситуація майже в сорока населених пунктах Гощанщини. Щоб відновити села, треба близько двох мільйонів гривень. Утім, спершу обласна комісія має визнати стихію надзвичайною ситуацією.Зливи і грози, кажуть синоптики, відступати поки не планують. Негода протримається в Україні щонайменше до наступного тижня.

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