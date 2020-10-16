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Повалені дерева та затоплені вулиці: в Україні негода наробила лиха. ВІДЕО

Повалені дерева та затоплені вулиці: в Україні негода наробила лиха. ВІДЕО
Зірваний шифер, повалені дерева, автомобілі у воді: негода вже третій день вирує одночасно у кількох регіонах. Наразі найпотужні дощі із шквальним вітром пройшли на заході та у центрі України.

Про наслідки стихії розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 1 липня.

Злива, що перетворила вулиці на ріки, надвечір вирувала у Вінницькій області. Шквальний вітер і дощ повалив дерева, підтопив подвір'я, а у одному із торгових центрів через негоду розірвало дах і затопило частину магазинів. У Жмеринці блискавка влучила у стару вербу. Через обірвані дроти люди кілька годин були без світла. Ніхто не постраждав.

У Миколаєві з неба лило так, що по центральному проспекті міста, машини попливли у воді по самі вікна. На Інгульському мосту блискавка вдарила в електроопору. Просто під дощем загорілися стовп і дроти. Рух тролейбусів зупинили.

У Львові через буревій на різних вулицях впало щонайменше сім десятків дерев. Стовбури летіли на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Вітер був такої сили, що з будинків зривало дахи.

Уже майже тиждень від негоди не може оговтитися Рівненська область. Там вітер зривав шифер, перекидав вулики і піднімав копиці сіна. У селі Матіївка шість діб людям довелося сидіти без світла. Схожа ситуація майже в сорока населених пунктах Гощанщини. Щоб відновити села, треба близько двох мільйонів гривень. Утім, спершу обласна комісія має визнати стихію надзвичайною ситуацією.

Зливи і грози, кажуть синоптики, відступати поки не планують. Негода протримається в Україні щонайменше до наступного тижня.



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Теги: негода, Україна, зливи
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