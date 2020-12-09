Помер луцький лікар-анестезіолог
Сьогодні, 09:42
Відійшов у вічність лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії екстракоральних методів детоксикації Євген Олександрович Федчук.
Про це інформує Луцька міська клінічна лікарня у фейсбуці.
Євген Олександрович народився у 1948 році. Почав працювати у медзакладі з 1972 року: спочатку на посаді лікаря-анестезіолога відділення реанімації, з 1980 року - завідувачем відділення реанімації, а з 2002 року - на посаді лікаря-анестезіолога відділення інтенсивної терапії екстракоральних методів детоксикації.
"Євген Олександрович Федчук був висококваліфікованим лікарем, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
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Про це інформує Луцька міська клінічна лікарня у фейсбуці.
Євген Олександрович народився у 1948 році. Почав працювати у медзакладі з 1972 року: спочатку на посаді лікаря-анестезіолога відділення реанімації, з 1980 року - завідувачем відділення реанімації, а з 2002 року - на посаді лікаря-анестезіолога відділення інтенсивної терапії екстракоральних методів детоксикації.
"Євген Олександрович Федчук був висококваліфікованим лікарем, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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