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Помер луцький лікар-анестезіолог

Помер луцький лікар-анестезіолог
Відійшов у вічність лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії екстракоральних методів детоксикації Євген Олександрович Федчук.

Про це інформує Луцька міська клінічна лікарня у фейсбуці.

Євген Олександрович народився у 1948 році. Почав працювати у медзакладі з 1972 року: спочатку на посаді лікаря-анестезіолога відділення реанімації, з 1980 року - завідувачем відділення реанімації, а з 2002 року - на посаді лікаря-анестезіолога відділення інтенсивної терапії екстракоральних методів детоксикації.

"Євген Олександрович Федчук був висококваліфікованим лікарем, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

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Теги: смерть, лікар
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