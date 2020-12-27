Волинянка, яка за 200 гривень хотіла відкупитись від поліцейських, заплатить у сто разів більший штраф
Сьогодні, 10:05
Двох жителів Луцького району визнали винними у наданні неправомірної вигоди працівникам поліції та призначили покарання у виді штрафу.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Жінка, яка 15 серпня 2020 року в Горохові, аби не бути притягнутою до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, пропонувала поліцейським 200 гривень, сплатить штраф у понад сто разів більший за цю суму - 22 100 гривень.
Чоловік, який так само намагався залагодити питання із правоохоронцями за 500 гривень – сплатить за це 17 тисяч гривень.
Кошти, надані волинянами як неправомірна вигода поліцейським – конфіскували в дохід держави.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Жінка, яка 15 серпня 2020 року в Горохові, аби не бути притягнутою до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, пропонувала поліцейським 200 гривень, сплатить штраф у понад сто разів більший за цю суму - 22 100 гривень.
Чоловік, який так само намагався залагодити питання із правоохоронцями за 500 гривень – сплатить за це 17 тисяч гривень.
Кошти, надані волинянами як неправомірна вигода поліцейським – конфіскували в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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