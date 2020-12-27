Волинянка, яка за 200 гривень хотіла відкупитись від поліцейських, заплатить у сто разів більший штраф

Двох жителів Луцького району визнали винними у наданні неправомірної вигоди працівникам поліції та призначили покарання у виді штрафу.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.Жінка, яка 15 серпня 2020 року в Горохові, аби не бути притягнутою до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, пропонувала поліцейським 200 гривень, сплатить штраф у понад сто разів більший за цю суму - 22 100 гривень.Чоловік, який так само намагався залагодити питання із правоохоронцями за 500 гривень – сплатить за це 17 тисяч гривень.Кошти, надані волинянами як неправомірна вигода поліцейським – конфіскували в дохід держави.