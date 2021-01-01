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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 1 липня

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 1 липня
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

Луцький район – 2 хворих:

- Луцька ТГ – 2 хворих.

Володимир-Волинський район – 4 хворих:

- Іваничівська ТГ – 1 хворий;
- Нововолинська ТГ – 3 хворих.

Камінь-Каширський район – 1 хворий:

- Маневицька ТГ – 1 хворий.

Ковельський район – 3 хворих:

- Голобська ТГ – 1 хворий;
- Ковельська ТГ - 1 хворий;
- Люблинецька – 1 хворий.

Усього станом на 1 липня в області зареєстрували 62 157 випадків.

Одужали – 60 591 особа (за останню добу – 22).

Летальні випадки – 1 196 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 255 372 особи, за останню добу – 415 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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