Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 1 липня





Про це



Розподіл випадків:



Луцький район – 2 хворих:



- Луцька ТГ – 2 хворих.



Володимир-Волинський район – 4 хворих:



- Іваничівська ТГ – 1 хворий;

- Нововолинська ТГ – 3 хворих.



Камінь-Каширський район – 1 хворий:



- Маневицька ТГ – 1 хворий.



Ковельський район – 3 хворих:



- Голобська ТГ – 1 хворий;

- Ковельська ТГ - 1 хворий;

- Люблинецька – 1 хворий.



Усього станом на 1 липня в області зареєстрували 62 157 випадків.



Одужали – 60 591 особа (за останню добу – 22).



Летальні випадки – 1 196 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 255 372 особи, за останню добу – 415 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Луцький район – 2 хворих:- Луцька ТГ – 2 хворих.Володимир-Волинський район – 4 хворих:- Іваничівська ТГ – 1 хворий;- Нововолинська ТГ – 3 хворих.Камінь-Каширський район – 1 хворий:- Маневицька ТГ – 1 хворий.Ковельський район – 3 хворих:- Голобська ТГ – 1 хворий;- Ковельська ТГ - 1 хворий;- Люблинецька – 1 хворий.Усього станом на 1 липня в області зареєстрували 62 157 випадків.Одужали – 60 591 особа (за останню добу – 22).Летальні випадки – 1 196 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 255 372 особи, за останню добу – 415 осіб.

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