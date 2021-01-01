Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 1 липня
Сьогодні, 09:47
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2 хворих.
Володимир-Волинський район – 4 хворих:
- Іваничівська ТГ – 1 хворий;
- Нововолинська ТГ – 3 хворих.
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
- Маневицька ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 3 хворих:
- Голобська ТГ – 1 хворий;
- Ковельська ТГ - 1 хворий;
- Люблинецька – 1 хворий.
Усього станом на 1 липня в області зареєстрували 62 157 випадків.
Одужали – 60 591 особа (за останню добу – 22).
Летальні випадки – 1 196 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 255 372 особи, за останню добу – 415 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2 хворих.
Володимир-Волинський район – 4 хворих:
- Іваничівська ТГ – 1 хворий;
- Нововолинська ТГ – 3 хворих.
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
- Маневицька ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 3 хворих:
- Голобська ТГ – 1 хворий;
- Ковельська ТГ - 1 хворий;
- Люблинецька – 1 хворий.
Усього станом на 1 липня в області зареєстрували 62 157 випадків.
Одужали – 60 591 особа (за останню добу – 22).
Летальні випадки – 1 196 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 255 372 особи, за останню добу – 415 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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