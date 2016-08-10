У громаді біля Луцька злісним боржникам грозяться відключати воду

У Підгайцівській громаді злісних боржників можуть відключити від водопостачання.Про це йдеться на сайті громади.Останнім часом склалася складна ситуація щодо заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення населення громади перед КП при Підгайцівській сільській раді. Сума боргу за надані послуги станом на 01 червня 2021 року склала 262,0 тис. грн.Директор КПпід час позачергової сесії звернувся до сільського голови та депутатського корпусу з проханням розглянути питання щодо припинення централізованого водопостачання абонентам, які не сплачують за надані послуги та не мають укладених договорів. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняли рішення, відповідно до якого, до 1 серпня 2021 року боржникам будуть надіслані повідомлення про суму боргу та попередження про припинення водопостачання з 1 вересня 2021 року в разі несплати заборгованості.У разі не укладання договорів на централізоване водопостачання та водовідведення до 1 вересня 2021 року, такі абоненти також будуть відключені.Попереджають, що повторне підключення води - платне, і вартує 800 гривень.