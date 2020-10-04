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Керівник луцького спортивного клубу бойових мистецтв отримав премію Кабміну

Керівник луцького спортивного клубу бойових мистецтв отримав премію Кабміну
Волинянин отримав премію Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться у розпорядженні від 23 червня «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України», - інформують у Волинській ОДА.

Зазачається, за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2020 рік, а саме за популяризацію здорового способу життя, спортивної діяльності, профілактики та охорони здоров’я населення, голові громадської організації «Спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць», голові громадської організації «Луцька міська федерація українського рукопашу гопак» Ковальчуку Роману Олександровичу присуджена премія Кабінету Міністрів України.

До слова, ця премія за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

Щороку присуджується до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна. Премія не присуджується повторно.


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Теги: Роман Ковальчук, премія, Кабмін
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