В Україні сьогодні запрацював ринок землі: хто і на яких умовах зможе купити





На першому етапі, з 1 липня 2021 року, купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, - пише



На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землю зможуть також юридичні особи.



Нині закон забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.



Як продати земельну ділянку



Раніше міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко опублікував перелік дій і документів, необхідних для продажі землі з 1 липня.



Зокрема, необхідно перевірити наявність кадастрового номера у земельної ділянки - якщо його немає, то ділянку слід зареєструвати в земельному кадастрі.



Далі необхідно зареєструвати право власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно, якщо це не було зроблено раніше. Для цього можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, нотаріуса або ЦНАП.



Після реєстрації права власності на землю громадянин отримає паперову або електронну виписку з Державного реєстру прав.



Лещенко підкреслив, що реєстрація права власності та зазначений пакет документів зможуть гарантувати право користування, володіння або розпорядження земельною ділянкою, щоб уникнути багатьох ризиків.



Сервіс моніторингу земельних ділянок



Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє систему моніторингу земельних відносин, необхідну для ринку землі.



У системі відображатимуться дані Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно, транзакції із земельними ділянками, податки на землю, судові суперечки та дані про приватизацію.



Також система показуватиме діапазон коливання цін на землю (від мінімальної до максимальної), місце розташування земельних ділянок, інформацію про власників, Загальна площа земельних наділів яких перевищує 100 га, тощо.



Як повідомляв УНІАН, закон про ринок землі Верховна Рада прийняла в березні 2020 року, а президент Володимир Зеленський підписав його 28 квітня 2020 року.

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