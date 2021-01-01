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Поліцейські розшукують волинянина, який переховується від суду

Поліцейські розшукують волинянина, який переховується від суду
Поліцейські розшукують 33-річного Драника Володимира Сергійовича, жителя Нововолинська.

Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Він переховується від органів суду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

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Прикмети: зріст - 185-190 см, середньої тілобудови, волосся - темно русе.

Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування розшукуваного, просять негайно повідомити за телефонами: 0504845307, 0931271036 або 102.




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Теги: Драник Володимир, розшук, поліція
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