Поліцейські розшукують волинянина, який переховується від суду

Драника Володимира Сергійовича, жителя Нововолинська.



Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Він переховується від органів суду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



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Прикмети: зріст - 185-190 см, середньої тілобудови, волосся - темно русе.



Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування розшукуваного, просять негайно повідомити за телефонами: 0504845307, 0931271036 або 102.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 33-річного, жителя Нововолинська.Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Він переховується від органів суду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Прикмети: зріст - 185-190 см, середньої тілобудови, волосся - темно русе.Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування розшукуваного, просять негайно повідомити за телефонами: 0504845307, 0931271036 або 102.

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