Поліцейські розшукують волинянина, який переховується від суду
Сьогодні, 11:03
Поліцейські розшукують 33-річного Драника Володимира Сергійовича, жителя Нововолинська.
Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Він переховується від органів суду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
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Прикмети: зріст - 185-190 см, середньої тілобудови, волосся - темно русе.
Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування розшукуваного, просять негайно повідомити за телефонами: 0504845307, 0931271036 або 102.
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Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Він переховується від органів суду, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Володимир Драник розповів, чому привселюдно побив колишню дружину
Прикмети: зріст - 185-190 см, середньої тілобудови, волосся - темно русе.
Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування розшукуваного, просять негайно повідомити за телефонами: 0504845307, 0931271036 або 102.
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