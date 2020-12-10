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«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду
"Укрзалізниця" попередила українців про затримку поїздів. Причиною тому стали складні погодні умови.

Про це інформує пресслужба компанія на своїй сторінці у Telegram.

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, затримуються такі поїзди:

№5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
№81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
№50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
№25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
№1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
№11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).


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Теги: Укрзалізниця, затримка, поїзди, негода
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