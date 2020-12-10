«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду
Сьогодні, 11:23
"Укрзалізниця" попередила українців про затримку поїздів. Причиною тому стали складні погодні умови.
Про це інформує пресслужба компанія на своїй сторінці у Telegram.
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні.
Так, затримуються такі поїзди:
№5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
№81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
№50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
№25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
№1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
№11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).
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Про це інформує пресслужба компанія на своїй сторінці у Telegram.
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні.
Так, затримуються такі поїзди:
№5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
№81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
№50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
№25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
№1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
№11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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