«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду





Про це інформує пресслужба компанія на своїй сторінці у



"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні.



Так, затримуються такі поїзди:



№5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);

№81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);

№25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);

№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).





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