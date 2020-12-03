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Смертельна аварія на Рівненщині: за кермом буса перебував 24-річний лучанин

Смертельна аварія на Рівненщині: за кермом буса перебував 24-річний лучанин
Загиблим у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася поблизу села Малі Дорогостаї Рівненської області, виявився 24-річний житель Луцька.

Про це повідомляє поліція у Рівненській області.

Нагадаємо, аварія сталася вчора, 30 червня, на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече».

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Mercedes-Benz», не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП 24-річний волиняни загинув на місці події.

Відомості за фактом смертельної автопригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщений на територію відділення № 1 в селищі Млинів.

Як зауважують у поліції, на момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.


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Теги: смертельна аварія, лучанин, Рівненщина
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