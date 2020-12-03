Смертельна аварія на Рівненщині: за кермом буса перебував 24-річний лучанин
Сьогодні, 11:31
Загиблим у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася поблизу села Малі Дорогостаї Рівненської області, виявився 24-річний житель Луцька.
Про це повідомляє поліція у Рівненській області.
Нагадаємо, аварія сталася вчора, 30 червня, на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече».
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Mercedes-Benz», не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП 24-річний волиняни загинув на місці події.
Відомості за фактом смертельної автопригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщений на територію відділення № 1 в селищі Млинів.
Як зауважують у поліції, на момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.
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Про це повідомляє поліція у Рівненській області.
Нагадаємо, аварія сталася вчора, 30 червня, на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече».
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Mercedes-Benz», не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП 24-річний волиняни загинув на місці події.
Відомості за фактом смертельної автопригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщений на територію відділення № 1 в селищі Млинів.
Як зауважують у поліції, на момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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