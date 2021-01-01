Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 2 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Ярчук, Вакула, ФАПи, школи с.Кучків, Трубки, Грушів
2. КТП-78 Л-1
9:30-16:30
с.Трубки
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул.Ставківська,
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25134 8:30-16:00 с.Прилуцьке
вул.Соборності, буд.21-101 (непарні), буд.22-144(парні),
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. КТП-221 9:00-15:45 с.Війниця, вул.Першотравнева,
вул.Луцька, вул.8-го Березня
2. Л-2 від КТП-96 9:00-15:45 с.Колпитів, вул.Весела, вул.Лісова, вул.Першотравнева
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
вул.Профспілкова 12-30,11-35
2. 09:00-20:00
Дитячий садок №15
Магазин «Тростянецькі ковбаси»
вул.Заводська
вул.Фестивальна
вул.Лопатіна
вул.Профспілкова
вул.Коротка
вул.Робітнича
вул.Дубнівська (частково)
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Автоінтеграл», ПАТ "Укрнафта", ФОП Літот В.В., ВУЖКГ с. Липини, ФОП Стельмашук О.В., ТзОВ "МІКОС", ФОП Мельник О.О. с.Струмівка, вул.Вишнева, Лисенка, Затишна, Рибалка
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-249 9:00-18:00 ФОП Никитюк В.І
Церква с.Гуменці
с.Гуменці
2. ПЛ-0.4 КТП-36 9:00-18:00 Д/С с. Головно
Школа с.Головно
Будинок культури
СДПЧ-11
Бар "Гермес"
ФОП Сулік П.В
ФОП Верещук Е.К.
ФОП Філюк О.М
ФОП Гут Т.В.
ФОП Лещук М.П.
Ветдільниця с.Головно
Смт.Головне вул. Хмельницького, Миру, Литвинюка, Тельмана, Горького, Свердлово, Л.Українки
3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.Затишшя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с.Чорниж.
місто Нововолинськ
1. ТП-65 09:00-17:00 М-н Аладін, вузол зв’язку, Волиньвугілля Хімлабораторія м.Нововолинськ вул Шахтарська13, Шухевича3
Ратнівський район
1. КТП-88 09:30-16:00 с.м.т.Ратне вул.Партизанська, Василя Мироновича Корнелюка, Грушевського, ІванаФранка,
2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с.Дмитрівка, магазин с.Митрівка, вул.Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
5. ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.Вишеньки
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-158 Л-2 10:00-16:30 ФОП Кмін Р.В. - магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-6 10:00-14:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин, ФОП Данилюк М.В – магазин «Олімп» смт Турійськ вул.Луцька, Привокзальна
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Ярчук, Вакула, ФАПи, школи с.Кучків, Трубки, Грушів
2. КТП-78 Л-1
9:30-16:30
с.Трубки
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул.Ставківська,
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25134 8:30-16:00 с.Прилуцьке
вул.Соборності, буд.21-101 (непарні), буд.22-144(парні),
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. КТП-221 9:00-15:45 с.Війниця, вул.Першотравнева,
вул.Луцька, вул.8-го Березня
2. Л-2 від КТП-96 9:00-15:45 с.Колпитів, вул.Весела, вул.Лісова, вул.Першотравнева
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
вул.Профспілкова 12-30,11-35
2. 09:00-20:00
Дитячий садок №15
Магазин «Тростянецькі ковбаси»
вул.Заводська
вул.Фестивальна
вул.Лопатіна
вул.Профспілкова
вул.Коротка
вул.Робітнича
вул.Дубнівська (частково)
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Автоінтеграл», ПАТ "Укрнафта", ФОП Літот В.В., ВУЖКГ с. Липини, ФОП Стельмашук О.В., ТзОВ "МІКОС", ФОП Мельник О.О. с.Струмівка, вул.Вишнева, Лисенка, Затишна, Рибалка
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-249 9:00-18:00 ФОП Никитюк В.І
Церква с.Гуменці
с.Гуменці
2. ПЛ-0.4 КТП-36 9:00-18:00 Д/С с. Головно
Школа с.Головно
Будинок культури
СДПЧ-11
Бар "Гермес"
ФОП Сулік П.В
ФОП Верещук Е.К.
ФОП Філюк О.М
ФОП Гут Т.В.
ФОП Лещук М.П.
Ветдільниця с.Головно
Смт.Головне вул. Хмельницького, Миру, Литвинюка, Тельмана, Горького, Свердлово, Л.Українки
3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.Затишшя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с.Чорниж.
місто Нововолинськ
1. ТП-65 09:00-17:00 М-н Аладін, вузол зв’язку, Волиньвугілля Хімлабораторія м.Нововолинськ вул Шахтарська13, Шухевича3
Ратнівський район
1. КТП-88 09:30-16:00 с.м.т.Ратне вул.Партизанська, Василя Мироновича Корнелюка, Грушевського, ІванаФранка,
2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с.Дмитрівка, магазин с.Митрівка, вул.Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
5. ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.Вишеньки
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-158 Л-2 10:00-16:30 ФОП Кмін Р.В. - магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-6 10:00-14:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин, ФОП Данилюк М.В – магазин «Олімп» смт Турійськ вул.Луцька, Привокзальна
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