Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 2 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:30-16:30ФОП Ярчук, Вакула, ФАПи, школи с.Кучків, Трубки, Грушів2. КТП-78 Л-19:30-16:30с.ТрубкиВимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-64. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерновул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул.Ставківська,5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25134 8:30-16:00 с.Прилуцькевул.Соборності, буд.21-101 (непарні), буд.22-144(парні),Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-221 9:00-15:45 с.Війниця, вул.Першотравнева,вул.Луцька, вул.8-го Березня2. Л-2 від КТП-96 9:00-15:45 с.Колпитів, вул.Весела, вул.Лісова, вул.Першотравнева1. 09:00-20:00вул.Профспілкова 12-30,11-352. 09:00-20:00Дитячий садок №15Магазин «Тростянецькі ковбаси»вул.Заводськавул.Фестивальнавул.Лопатінавул.Профспілковавул.Короткавул.Робітничавул.Дубнівська (частково)1. 10:00-17:00 ТзОВ «Автоінтеграл», ПАТ "Укрнафта", ФОП Літот В.В., ВУЖКГ с. Липини, ФОП Стельмашук О.В., ТзОВ "МІКОС", ФОП Мельник О.О. с.Струмівка, вул.Вишнева, Лисенка, Затишна, Рибалка1. ПЛ-0.4 КТП-249 9:00-18:00 ФОП Никитюк В.ІЦерква с.Гуменціс.Гуменці2. ПЛ-0.4 КТП-36 9:00-18:00 Д/С с. ГоловноШкола с.ГоловноБудинок культуриСДПЧ-11Бар "Гермес"ФОП Сулік П.ВФОП Верещук Е.К.ФОП Філюк О.МФОП Гут Т.В.ФОП Лещук М.П.Ветдільниця с.ГоловноСмт.Головне вул. Хмельницького, Миру, Литвинюка, Тельмана, Горького, Свердлово, Л.Українки3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.ЗатишшяВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с.Чорниж.1. ТП-65 09:00-17:00 М-н Аладін, вузол зв’язку, Волиньвугілля Хімлабораторія м.Нововолинськ вул Шахтарська13, Шухевича31. КТП-88 09:30-16:00 с.м.т.Ратне вул.Партизанська, Василя Мироновича Корнелюка, Грушевського, ІванаФранка,2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с.Дмитрівка, магазин с.Митрівка, вул.Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна5. ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.ВишенькиВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВКТП-158 Л-2 10:00-16:30 ФОП Кмін Р.В. - магазин с.Осьмиговичі2. ПЛ-0,4 кВЗТП-282 Л-6 10:00-14:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин, ФОП Данилюк М.В – магазин «Олімп» смт Турійськ вул.Луцька, Привокзальна