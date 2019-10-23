У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО





Неприємність сталася біля магазину «Екомаркет» близько 19:30 у середу, 30 червня. Про це пише



На місце події викликали медиків та поліцію.



Хлопчикові надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні.



Перехожі розповіли, що у цьому районі собаки часто нападають на людей. Дехто показував власні місця укусів. Люди кажуть, що не всі звертаються до медиків.



До слова, на початку червня агресивний собака вкусив чоловіка поблизу міської ради У Рожищі, у травні біля магазину «Люкс» агресивні собаки покусали двох сестер. Згодом міська рада замовила послуги з вилову бродячих тварин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище бродячий пес вкусив дитину.Неприємність сталася біля магазину «Екомаркет» близько 19:30 у середу, 30 червня. Про це пише Район.Рожище На місце події викликали медиків та поліцію.Хлопчикові надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні.Перехожі розповіли, що у цьому районі собаки часто нападають на людей. Дехто показував власні місця укусів. Люди кажуть, що не всі звертаються до медиків.До слова, на початку червня агресивний собака вкусив чоловіка поблизу міської ради У Рожищі, у травні біля магазину «Люкс» агресивні собаки покусали двох сестер. Згодом міська рада замовила послуги з вилову бродячих тварин.

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