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У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО

У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО
У місті Рожище бродячий пес вкусив дитину.

Неприємність сталася біля магазину «Екомаркет» близько 19:30 у середу, 30 червня. Про це пише Район.Рожище.

На місце події викликали медиків та поліцію.

Хлопчикові надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні.

Перехожі розповіли, що у цьому районі собаки часто нападають на людей. Дехто показував власні місця укусів. Люди кажуть, що не всі звертаються до медиків.

До слова, на початку червня агресивний собака вкусив чоловіка поблизу міської ради У Рожищі, у травні біля магазину «Люкс» агресивні собаки покусали двох сестер. Згодом міська рада замовила послуги з вилову бродячих тварин.

У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО
У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО
У місті на Волині безпритульний пес покусав дитину. ФОТО


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Теги: Рожище, пес, укус, дитина
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Коментарі 3
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Розстріляти та стерилізувати
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Винуватий безтолковий мер Рожище ПОЛІЩУК,який не дбає за людей !!
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Фикус имел ввиду мальчика стерилизовать и к людям не пускать.
Хотя если без шуток то нужно разобраться как этот запуганный пес, смог покусать такого жирного подростка..
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