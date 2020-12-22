Повідомили, коли побудують новий дитсадок у Струмівці

Стало відомо, коли планують завершити зведення нового дитячого садка у Струмівці.Про це йшлося у четвер, 1 липня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови облдержадміністраціїрозповів, що на сьогодні провели майже всі тендерні процедури щодо об’єктів «Великого будівництва» в області, окрім об’єкта у Струмівці. Щодо проєкту дитсадка були деякі технічні зауваження, їх виправили, документацію подали на повторну експертизу. Одразу після її погодження оголосять тендер на будівництво дошкільного закладу.«До 1 вересня 2022 року ми дитячий садочок у Струмівці побудуємо», - сказав Чуліпа.