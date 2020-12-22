вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли побудують новий дитсадок у Струмівці

Повідомили, коли побудують новий дитсадок у Струмівці
Стало відомо, коли планують завершити зведення нового дитячого садка у Струмівці.

Про це йшлося у четвер, 1 липня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що на сьогодні провели майже всі тендерні процедури щодо об’єктів «Великого будівництва» в області, окрім об’єкта у Струмівці. Щодо проєкту дитсадка були деякі технічні зауваження, їх виправили, документацію подали на повторну експертизу. Одразу після її погодження оголосять тендер на будівництво дошкільного закладу.

«До 1 вересня 2022 року ми дитячий садочок у Струмівці побудуємо», - сказав Чуліпа.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Струмівка, дитсадок, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині медики районних лікарень другий місяць не отримують зарплату
Сьогодні, 12:30
Мало випадків, але перебіг хвороби важкий, – заступниця голови Волинської ОДА про ситуацію з коронавірусом
Сьогодні, 12:24
Повідомили, коли побудують новий дитсадок у Струмівці
Сьогодні, 12:19
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У центральному парку Луцька відкрили школу фрілуфтсліву
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У Струмівці вантажівка влетіла у стовп У Струмівці вантажівка влетіла у стовп
19 травень, 10:57
Які фірми на Волині найбільше заробляють на ремонтах шкіл і дитсадків Які фірми на Волині найбільше заробляють на ремонтах шкіл і дитсадків
22 грудень, 2020, 17:39
У Луцьку та Ковелі планують побудувати льодові арени У Луцьку та Ковелі планують побудувати льодові арени
04 вересень, 2020, 18:30
Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині
17 липень, 2020, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька фура зіткнулась із легковиком. ФОТО
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині медики районних лікарень другий місяць не отримують зарплату
Сьогодні, 12:30
 0
Мало випадків, але перебіг хвороби важкий, – заступниця голови Волинської ОДА про ситуацію з коронавірусом
Сьогодні, 12:24
 0
Повідомили, коли побудують новий дитсадок у Струмівці
Сьогодні, 12:19
 0
Волинські легкоатлетики завоювали «золото» та «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8