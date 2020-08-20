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У Києві випускник склав три ЗНО на 200 балів: йому платитимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень

У Києві випускник склав три ЗНО на 200 балів: йому платитимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень
У Києві випускник Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка єдиний в нашій країні, хто здав всі три ЗНО-2021 на 200 балів. Ім'я підлітка-вундеркінда Денис Кінзерський.

Про старанності учня розповіли в сюжеті ТСН. Хлопець повідомив журналістам, на що витратить президентську стипендію за відмінний результат незалежного оцінювання, - пише Обозреватель.

На 200 балів підліток склав тести з хімії, біології та математики. З української мови випускник отримав 196 балів. Денис став справжньою гордістю фізмат ліцею і вразив деяких вчителів. Перш за все результатом з математики.

"У мене в шкільному атестаті з геометрії 11 з алгебри 10. Досягти таких результатів на ЗНО мені вдалося завдяки хорошим вчителям ліцею та репетиторів", – розповів Денис Кінзерський.

Хлопець дуже любить біологію і планує вивчати її в Інституті високих технологій КНУ. За такі результати ЗНО Денис отримуватиме президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця протягом одного року. Крім того, за ним збережеться право на отримання студентської стипендії.

Денис Кіндзерський планує відкладати свою стипендію на навчання і на отримання другої вищої освіти.

Нагадаємо, в столиці почалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Вона триватиме до 14 липня, а результати будуть оприлюднені 23 липня. Кожна ділянка, де будуть проводити додаткову сесію, буде забезпечена усім необхідним.

Зазначимо, в Україні ЗНО з української мови та літератури провалило майже 8% абітурієнтів. Так, із 220 тисяч учасників близько 17,6 тис. не вдалося здати цей предмет, який вважається основним для вступу в ЗВО.

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Теги: Київ, випускник, ЗНО
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