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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Мало випадків, але перебіг хвороби важкий, – заступниця голови Волинської ОДА про ситуацію з коронавірусом

Мало випадків, але перебіг хвороби важкий, – заступниця голови Волинської ОДА про ситуацію з коронавірусом
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що попри зменшення кількості випадків коронавірусної інфекції щодоби, перебіг недуги характеризують як важкий.

Про це йшлося у четвер, 1 липня, під час брифінгу в ОДА.

За словами Людмили Тимощук, учора, 30 червня, летальних випадків не зафіксували, однак за весь час пандемії їх було 1196. Тобто, були занадто високі показники захворюваності, що призводили до летальних випадків. Єдина профілактика цього – вакцинація.

На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 73 особи з ковідом та 78 – із підозрою. До апаратів штучної вентиляції легень підлючили 4 пацієнтів.

«Не дивлячись на те, що виявляють мало випадків, ми бачимо важкий перебіг хвороби. Тому ще раз наголошую: єдиним методом запобігання інфекції є вакцинація», - додала посадовиця.

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Теги: Волинь, хвороба, ситуація, перебіг
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