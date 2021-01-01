На Волині медики районних лікарень другий місяць не отримують зарплату





Про це у зверненні до Луцької районної ради розповів головний лікар горохівської лікарні Валерій Коба, йдеться на сайті

До речі, аналогічна ситуація склалась і у інших районних лікарнях Волині.



«Ми котимося у прірву. Закінчиться усе тим, що лікарні не зможуть функціонувати. Будемо як Берестечко – лише з поліклінікою, а хто лікуватиме 50 тисяч населення, яке обслуговує наша лікарня – невідомо», - заявив Валерій Коба.



За його словами, у 2020 році горохівська лікарня була включена у перелік тих закладів, які боролися з коронавірусною інфекцією.



«Ми фінансувалися з НСЗУ по «коронавірусній» програмі, сформували лікарську базу і виконали ті вимоги, які стояли перед нами. Крім того, у нас досі триває встановлення киснево-генераторної станції для забезпечення окремого інфекційного корпусу. Загалом у лікарні розгорнули 105 ліжок для хворих на коронавірус. Усі працівники, які буди задіяні у боротьбі з коронавірусом , а це понад 50 медиків, отримували передбачені державою надбавки до заробітних плат від 100 до 300%. До квітня 2021 року НСЗУ фінансувала Горохівську лікарню за «коронавірусним» пакетом, але вже за у травні ці надходження припинилися.



Ми заплатили медикам надбавки за квітень, а з травня лежить не підписана угода з НСЗУ, фактично ми у підвішеному стані зараз. Угода очікує розгляду, а від цього страждають лікарні», - розповів головний лікар.



Як відомо, горохівську лікарню, як і ряд інших райлікарень, виключили з переліку тих закладів, які можуть лікувати хворих з коронавірусом, відповідно фінансування по цьому пакету у медзаклади не надходить.



А нестача коштів виникла через те, що НСЗУ фінансує районні лікарні, зважаючи на показники минулого року, коли, як відомо, із початком пандемії, у лікарнях фактично не було пацієнтів.



«Через коронавірус у минулому році уся увага зосередилась на коронавірусних пацієнтах, але зменшилась на соматичних хворих. Реанімація працювала як інтенсивні ліжка для коронавірусу, соматичні хворі не велися, планові операції не проводилися, працювало лише пологове відділення…. Для прикладу минулого року НСЗУ виплатило нам 27 мільйонів гривень, за відповідний період у 2021 році – 19 мільйонів гривень, дефіцит 7 мільйонів гривень. Така ж сама картина по поліклінічних хворих. Загальний дефіцит горохівської лікарні до кінця року складає 10 мільйонів. Механізмів по територіальних громадах ліквідувати цей дефіцит немає, адже усе фінансування йде з НСЗУ. Громади можуть придбати медикаменти, але не виплачувати зарплати. Якби брали до уваги показники 2019 року, то дефіциту не було б», - пояснив Валерій Коба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Горохівської багатопрофільної лікарні за місяць-другий не отримають заробітної плати.Про це у зверненні до Луцької районної ради розповів головний лікар горохівської лікарні, йдеться на сайті Луцької райради.

До речі, аналогічна ситуація склалась і у інших районних лікарнях Волині.«Ми котимося у прірву. Закінчиться усе тим, що лікарні не зможуть функціонувати. Будемо як Берестечко – лише з поліклінікою, а хто лікуватиме 50 тисяч населення, яке обслуговує наша лікарня – невідомо», - заявив Валерій Коба.За його словами, у 2020 році горохівська лікарня була включена у перелік тих закладів, які боролися з коронавірусною інфекцією.«Ми фінансувалися з НСЗУ по «коронавірусній» програмі, сформували лікарську базу і виконали ті вимоги, які стояли перед нами. Крім того, у нас досі триває встановлення киснево-генераторної станції для забезпечення окремого інфекційного корпусу. Загалом у лікарні розгорнули 105 ліжок для хворих на коронавірус. Усі працівники, які буди задіяні у боротьбі з коронавірусом , а це понад 50 медиків, отримували передбачені державою надбавки до заробітних плат від 100 до 300%. До квітня 2021 року НСЗУ фінансувала Горохівську лікарню за «коронавірусним» пакетом, але вже за у травні ці надходження припинилися.Ми заплатили медикам надбавки за квітень, а з травня лежить не підписана угода з НСЗУ, фактично ми у підвішеному стані зараз. Угода очікує розгляду, а від цього страждають лікарні», - розповів головний лікар.Як відомо, горохівську лікарню, як і ряд інших райлікарень, виключили з переліку тих закладів, які можуть лікувати хворих з коронавірусом, відповідно фінансування по цьому пакету у медзаклади не надходить.А нестача коштів виникла через те, що НСЗУ фінансує районні лікарні, зважаючи на показники минулого року, коли, як відомо, із початком пандемії, у лікарнях фактично не було пацієнтів.«Через коронавірус у минулому році уся увага зосередилась на коронавірусних пацієнтах, але зменшилась на соматичних хворих. Реанімація працювала як інтенсивні ліжка для коронавірусу, соматичні хворі не велися, планові операції не проводилися, працювало лише пологове відділення…. Для прикладу минулого року НСЗУ виплатило нам 27 мільйонів гривень, за відповідний період у 2021 році – 19 мільйонів гривень, дефіцит 7 мільйонів гривень. Така ж сама картина по поліклінічних хворих. Загальний дефіцит горохівської лікарні до кінця року складає 10 мільйонів. Механізмів по територіальних громадах ліквідувати цей дефіцит немає, адже усе фінансування йде з НСЗУ. Громади можуть придбати медикаменти, але не виплачувати зарплати. Якби брали до уваги показники 2019 року, то дефіциту не було б», - пояснив Валерій Коба.

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