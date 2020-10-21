Поблизу Луцька фура зіткнулась із легковиком. ФОТО

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, у селі Сирники, сталась ДТП за участі вантажівки і легковика.Аварія сталась вранці 1 липня, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Патрульні, які прибули на місце події виявили два пошкоджені транспортні засоби. Як встановили, водій вантажівки Scania G400 не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Daewoo, який повертав ліворуч на АЗС.На щастя в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На місці події працювали всі відповідні служби.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.