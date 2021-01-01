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На вихідних на Волині працюватимуть 4 центри масової вакцинації від коронавірусу

На вихідних на Волині працюватимуть 4 центри масової вакцинації від коронавірусу
У Волинській області впродовж 3 та 4 липня діятимуть чотири центри масової вакцинації населення від коронавірусу.

Про це йшлося у четвер, 1 липня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук нагадала, що вакцинальна кампанія в області розпочалася 25 лютого. Нині першу дозу отримали 42 737 людей, дві дози – 14 455 людей.

У вихідні на Волині працюватимуть чотири центри масової вакцинації, де щеплення можуть отримати всі охочі, що записуються через «Дію», сімейного лікаря, контакт-центр або ж приходять самостійно без попереднього запису.

Так, у Луцьку центр діятиме на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки, що на проспекті Президента Грушевського. Вакцинальні центри облаштують і в Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському.

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Теги: Волинь, вакцинація
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