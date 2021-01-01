У Луцьку в Старому місті планують відкрити ще 2 туристичні точки





Про них детально у програмі «По дорозі» Катерина Теліпська.



Братковського, 35



«Між дзвіницею і дієцезією є брама, яка колись була відкрита. Про те, що цей двір був прохідний, пам’ятають мої батьки, а також письменниця Оксана Забужко написала про це у «Коді Гурніка»… Це міський простір, і я вважаю, що він має бути відкритий.

За свідченнями археологів та істориків, там є залишки ще однієї вежі Окольного замку. Поки що про розкопки ніхто не говорить, але принаймні ми як управління туризму зможемо зробити ознакування, щоб підводити туди туристів.



Плюс – цей двір із видом на дзвіницю та костел. Оскільки зараз популярний інстаграм, і всі шукають інстаграмні точки для фотографування, сто відсотків це – одна з таких точок», – розповіла начальниця управління.



Драгоманова, 41



«Зараз це доволі депресивне місце, використовується як парковка для мешканців, які там проживають. Усе в чагарниках. Позаду чагарників протікає річка Стир.



За свідченнями краєзнавців, істориків, це непросте місце. Саме там, кажуть, могло відбуватися хрещення лучан.



За одними даними, хрещення відбувалося біля церкви Святої Катерини, поблизу теперішнього ресторану «Корона Вітовта». Але там був рів навколо замку, і навряд чи там була чиста вода. Швидше за все, там не могли хрестити лучан.



Їм потрібно було вийти до річки. А це місце (Драгоманова, 41, – ред.) було найпростішим шляхом виходу до річки, де була течія, чиста вода.



І ще один момент, пов’язаний з цією локацією. Леся Українка маленькою саме там ходила до тієї ополонки, де промочила ноги і захворіла на все життя.



Ці місця потрібно ознакувати, і вони теж можуть бути точками в маршруті для туристів», – наголосила Катерина Теліпська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують відкрити ще дві туристичні локації, які знаходяться за адресами вулиця Братковського, 35, та вулиця Драгоманова, 41.Про них детально у програмі «По дорозі» на 12 каналі розповіла начальниця управління туризму та промоції міста«Між дзвіницею і дієцезією є брама, яка колись була відкрита. Про те, що цей двір був прохідний, пам’ятають мої батьки, а також письменниця Оксана Забужко написала про це у «Коді Гурніка»… Це міський простір, і я вважаю, що він має бути відкритий.За свідченнями археологів та істориків, там є залишки ще однієї вежі Окольного замку. Поки що про розкопки ніхто не говорить, але принаймні ми як управління туризму зможемо зробити ознакування, щоб підводити туди туристів.Плюс – цей двір із видом на дзвіницю та костел. Оскільки зараз популярний інстаграм, і всі шукають інстаграмні точки для фотографування, сто відсотків це – одна з таких точок», – розповіла начальниця управління.«Зараз це доволі депресивне місце, використовується як парковка для мешканців, які там проживають. Усе в чагарниках. Позаду чагарників протікає річка Стир.За свідченнями краєзнавців, істориків, це непросте місце. Саме там, кажуть, могло відбуватися хрещення лучан.За одними даними, хрещення відбувалося біля церкви Святої Катерини, поблизу теперішнього ресторану «Корона Вітовта». Але там був рів навколо замку, і навряд чи там була чиста вода. Швидше за все, там не могли хрестити лучан.Їм потрібно було вийти до річки. А це місце (Драгоманова, 41, – ред.) було найпростішим шляхом виходу до річки, де була течія, чиста вода.І ще один момент, пов’язаний з цією локацією. Леся Українка маленькою саме там ходила до тієї ополонки, де промочила ноги і захворіла на все життя.Ці місця потрібно ознакувати, і вони теж можуть бути точками в маршруті для туристів», – наголосила Катерина Теліпська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію