На Світязі змагалися у створенні найвищого та найкреативнішого замку із піску. ФОТО

У таку спеку, поближче до води, на березі озера Світязь, у спеціально привезеному піску творили та креативили 10 команд дітей. Вони показували свою майстерність будувати замки з піску.Про це повідомляє центр розвитку громади Шацької селищної ради.Спільна командна гра стала своєрідним сучасним дитячим тімбілдингом. Діти не тільки подружились між собою, а й застосовуючи свої творчі, креативні здібності отримали масу позитивних вражень, позитивних емоцій та світязьку засмагу.Організували захід новостворений відділ туризму та промоцій управління «Центр розвитку громади» Шацької селищної ради. Локацією обрали центральний пляж в селі Світязь.Розважальне дійство організатори назвали «Відчуй Світязь», метою його було подарувати гарні емоції дорослим й дітям та відсвяткувати відкриття купального сезону на Світязі 2021 року.Участь в конкурсі взяли 30 дітей від 7 до 12 років, які були розділені на 10 команд. Втішно, що серед місцевих дітей, було чимало також учасників-туристів з Волині та сусідніх областей. Усі, хто хотів, могли позмагатись за подарункові сертифікати у місцеву піцерію.Переможців визначали у кількох номінаціях – найвищий та найкреативніший замок. За умовами змагання, можна було використовувати тільки пісок, воду та водорості, без допоміжних матеріалів. Щодо тематики обмежень не було. Хто ліпив замок, хто ціле королівство з русалкою, хтось мудрував космічну фортецю з водними басейнами та водоспадами.Будували замки близько двох годин. Спеціально для конкурсу на пляж привезли причеп піску, який використали на піщані шедеври. На святі лунала також авторська легенда про Світязь, написана та озвучена працівниками відділу туризму та промоцій. Власне, герої легенди - Витязь () та Дана () і стали журі дитячого творчого конкурсу. Вони обирали першу номінацію «Найвищий замок». Другу номінацію «Найкреативніший замок» обирали на основі голосування гучними оплесками гості заходу.«Всі учасники – молодці. Кожен проявив творчість та креатив. Ви всі змагались за те, щоб побудувати свою найвищу фортецю-замок…Але насправді, найважливіший та найкращий ваш замок той, який ви будуєте в своїй душі. Кожен день! З дитячих мрій, прагнень до перемог в житті, уявлень, наполегливості. Нехай фортеця у вашій душі буде зіткана вашою добротою, лагідністю, хорошими вчинками в житті. І не важливо щоб ваш замок був не тільки високим, а й – міцним», - зазначили журі.Як зауважили організатори заходу, хотіли, щоб цей конкурс став щорічним і згодом переріс у цілий фестиваль та більш масштабне змагання на світязькій набережній.