Нутриціолог з Волині розповіла, яким має бути ідеальний сніданок





І снідати потрібно не лише для того, щоб бути струнким, а й для наповнення організму енергією, поживними речовинами та зниження ризику захворювань, - розповідає нутриціолог з Нововолинська Оксана Драган, - пише



Зазвичай люди звикли снідати вівсяну кашу на молоці з сухофруктами або фруктами; каву з печивом/булкою або бутерброд на білому хлібі с маслом і ковбасою. Але зазначає Оксана, це все не про користь для організму.



Отже, ідеальний сніданок це:



- Збалансований прийом їжі. Білки, жири та повільні вуглеводи.

Багато овочів.

- Достатня кількість білків. Сніданок повинен містити приблизно 20-30 г білка. Білок на сніданок нормалізує адекватне вироблення кортизолу та інсуліну.

- Корисні жири. Не потрібно боятись жирів. Вони необхідні для нормального функціонування нервової та ендокринної систем, для гарної шкіри, нігтів і волосся. Жири дадуть насичення на тривалий проміжок часу.

- Вуглеводи, якими так сповнений наш раціон, можна й обмежити. Вуглеводи, особливо швидкі, викликають у відповідь інсулінову реакцію, а через 2 години знову хочеться їсти. Не помічали, що поснідавши вівсянкою вже через годину-дві знову хочете їсти?

- Якщо вранці не можете без каші, віддайте перевагу гречаній. Ця крупа набагато корисніша, ніж оброблені вівсяні пластівці, і вона містить значно менше вуглеводів. Також спробуйте кіноа, дикий рис і сочевицю.

- Молочні продукти на сніданок краще не вживати, тому що вони мають високий інсуліновий індекс.

- Якщо важко без солодкого вранці, можна з’їсти шматочок чорного шоколаду після їжі.

- Також не потрібно забувати про клітковину. Вона допомагає організму розщеплювати білки та засвоювати їх. Їжте овочі, зелень з яєчнею або цільнозерновими тостами з авокадо або рибою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніданок є дуже важливим елементом для пробудження та підготовки до всього дня. Він не лише запускає всі процеси в організмі, а й вмикає захисні системи.І снідати потрібно не лише для того, щоб бути струнким, а й для наповнення організму енергією, поживними речовинами та зниження ризику захворювань, - розповідає нутриціолог з Нововолинська Оксана Драган, - пише Буг. Зазвичай люди звикли снідати вівсяну кашу на молоці з сухофруктами або фруктами; каву з печивом/булкою або бутерброд на білому хлібі с маслом і ковбасою. Але зазначає Оксана, це все не про користь для організму.Отже, ідеальний сніданок це:- Збалансований прийом їжі. Білки, жири та повільні вуглеводи.Багато овочів.- Достатня кількість білків. Сніданок повинен містити приблизно 20-30 г білка. Білок на сніданок нормалізує адекватне вироблення кортизолу та інсуліну.- Корисні жири. Не потрібно боятись жирів. Вони необхідні для нормального функціонування нервової та ендокринної систем, для гарної шкіри, нігтів і волосся. Жири дадуть насичення на тривалий проміжок часу.- Вуглеводи, якими так сповнений наш раціон, можна й обмежити. Вуглеводи, особливо швидкі, викликають у відповідь інсулінову реакцію, а через 2 години знову хочеться їсти. Не помічали, що поснідавши вівсянкою вже через годину-дві знову хочете їсти?- Якщо вранці не можете без каші, віддайте перевагу гречаній. Ця крупа набагато корисніша, ніж оброблені вівсяні пластівці, і вона містить значно менше вуглеводів. Також спробуйте кіноа, дикий рис і сочевицю.- Молочні продукти на сніданок краще не вживати, тому що вони мають високий інсуліновий індекс.- Якщо важко без солодкого вранці, можна з’їсти шматочок чорного шоколаду після їжі.- Також не потрібно забувати про клітковину. Вона допомагає організму розщеплювати білки та засвоювати їх. Їжте овочі, зелень з яєчнею або цільнозерновими тостами з авокадо або рибою.

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