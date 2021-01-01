Нутриціолог з Волині розповіла, яким має бути ідеальний сніданок
Сьогодні, 14:15
Сніданок є дуже важливим елементом для пробудження та підготовки до всього дня. Він не лише запускає всі процеси в організмі, а й вмикає захисні системи.
І снідати потрібно не лише для того, щоб бути струнким, а й для наповнення організму енергією, поживними речовинами та зниження ризику захворювань, - розповідає нутриціолог з Нововолинська Оксана Драган, - пише Буг.
Зазвичай люди звикли снідати вівсяну кашу на молоці з сухофруктами або фруктами; каву з печивом/булкою або бутерброд на білому хлібі с маслом і ковбасою. Але зазначає Оксана, це все не про користь для організму.
Отже, ідеальний сніданок це:
- Збалансований прийом їжі. Білки, жири та повільні вуглеводи.
Багато овочів.
- Достатня кількість білків. Сніданок повинен містити приблизно 20-30 г білка. Білок на сніданок нормалізує адекватне вироблення кортизолу та інсуліну.
- Корисні жири. Не потрібно боятись жирів. Вони необхідні для нормального функціонування нервової та ендокринної систем, для гарної шкіри, нігтів і волосся. Жири дадуть насичення на тривалий проміжок часу.
- Вуглеводи, якими так сповнений наш раціон, можна й обмежити. Вуглеводи, особливо швидкі, викликають у відповідь інсулінову реакцію, а через 2 години знову хочеться їсти. Не помічали, що поснідавши вівсянкою вже через годину-дві знову хочете їсти?
- Якщо вранці не можете без каші, віддайте перевагу гречаній. Ця крупа набагато корисніша, ніж оброблені вівсяні пластівці, і вона містить значно менше вуглеводів. Також спробуйте кіноа, дикий рис і сочевицю.
- Молочні продукти на сніданок краще не вживати, тому що вони мають високий інсуліновий індекс.
- Якщо важко без солодкого вранці, можна з’їсти шматочок чорного шоколаду після їжі.
- Також не потрібно забувати про клітковину. Вона допомагає організму розщеплювати білки та засвоювати їх. Їжте овочі, зелень з яєчнею або цільнозерновими тостами з авокадо або рибою.
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І снідати потрібно не лише для того, щоб бути струнким, а й для наповнення організму енергією, поживними речовинами та зниження ризику захворювань, - розповідає нутриціолог з Нововолинська Оксана Драган, - пише Буг.
Зазвичай люди звикли снідати вівсяну кашу на молоці з сухофруктами або фруктами; каву з печивом/булкою або бутерброд на білому хлібі с маслом і ковбасою. Але зазначає Оксана, це все не про користь для організму.
Отже, ідеальний сніданок це:
- Збалансований прийом їжі. Білки, жири та повільні вуглеводи.
Багато овочів.
- Достатня кількість білків. Сніданок повинен містити приблизно 20-30 г білка. Білок на сніданок нормалізує адекватне вироблення кортизолу та інсуліну.
- Корисні жири. Не потрібно боятись жирів. Вони необхідні для нормального функціонування нервової та ендокринної систем, для гарної шкіри, нігтів і волосся. Жири дадуть насичення на тривалий проміжок часу.
- Вуглеводи, якими так сповнений наш раціон, можна й обмежити. Вуглеводи, особливо швидкі, викликають у відповідь інсулінову реакцію, а через 2 години знову хочеться їсти. Не помічали, що поснідавши вівсянкою вже через годину-дві знову хочете їсти?
- Якщо вранці не можете без каші, віддайте перевагу гречаній. Ця крупа набагато корисніша, ніж оброблені вівсяні пластівці, і вона містить значно менше вуглеводів. Також спробуйте кіноа, дикий рис і сочевицю.
- Молочні продукти на сніданок краще не вживати, тому що вони мають високий інсуліновий індекс.
- Якщо важко без солодкого вранці, можна з’їсти шматочок чорного шоколаду після їжі.
- Також не потрібно забувати про клітковину. Вона допомагає організму розщеплювати білки та засвоювати їх. Їжте овочі, зелень з яєчнею або цільнозерновими тостами з авокадо або рибою.
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