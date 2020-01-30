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Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею
Від сьогодні, 1 липня, Олицький замок Радзивілів входить до складу Волинського краєзнавчого музею.

Про це написала директорка музею Оксана Важатко на своїй фейсбук-сторінці.

«Початок нової історичної віхи і для замку, і для музею. Трохи фотохроніки з вчорашнього дня - приймали замок на баланс», – йдется у повідомленні.

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею

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Теги: Волинь, Олицький замок, краєзнавчий музей
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