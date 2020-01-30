Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею





Про це Оксана Важатко на своїй фейсбук-сторінці.



«Початок нової історичної віхи і для замку, і для музею. Трохи фотохроніки з вчорашнього дня - приймали замок на баланс», – йдется у повідомленні.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 1 липня, Олицький замок Радзивілів входить до складу Волинського краєзнавчого музею.Про це написала директорка музеюна своїй фейсбук-сторінці.«Початок нової історичної віхи і для замку, і для музею. Трохи фотохроніки з вчорашнього дня - приймали замок на баланс», – йдется у повідомленні.

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