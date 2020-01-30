Олицький замок увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні, 19:38
Від сьогодні, 1 липня, Олицький замок Радзивілів входить до складу Волинського краєзнавчого музею.
Про це написала директорка музею Оксана Важатко на своїй фейсбук-сторінці.
«Початок нової історичної віхи і для замку, і для музею. Трохи фотохроніки з вчорашнього дня - приймали замок на баланс», – йдется у повідомленні.
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Про це написала директорка музею Оксана Важатко на своїй фейсбук-сторінці.
«Початок нової історичної віхи і для замку, і для музею. Трохи фотохроніки з вчорашнього дня - приймали замок на баланс», – йдется у повідомленні.
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