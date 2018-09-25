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У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО

У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
У Володимирі-Волинському сьогодні, 1 липня, пройшла злива із сильними поривами вітру.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Твій Володимир».

Зазначається, що негода наробила лиха у місті: вітер ламав дерева і зривав покрівлі, а також на автівки падали гілки.

"Внаслідок сильного пориву вітру у центрі міста на проїжджу частину впало дерево, а на Площі Героїв літають елементи покрівлі! А по вулиці Устилузькій на автівку впало дерево. На місті працюють рятувальники", - йдеться у повідомлені.

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У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО

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Теги: Володимир, негода
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