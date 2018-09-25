У Володимирі-Волинському вирує негода. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У Володимирі-Волинському сьогодні, 1 липня, пройшла злива із сильними поривами вітру.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Твій Володимир».
Зазначається, що негода наробила лиха у місті: вітер ламав дерева і зривав покрівлі, а також на автівки падали гілки.
"Внаслідок сильного пориву вітру у центрі міста на проїжджу частину впало дерево, а на Площі Героїв літають елементи покрівлі! А по вулиці Устилузькій на автівку впало дерево. На місті працюють рятувальники", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повалені дерева та затоплені вулиці: в Україні негода наробила лиха. ВІДЕО
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Твій Володимир».
Зазначається, що негода наробила лиха у місті: вітер ламав дерева і зривав покрівлі, а також на автівки падали гілки.
"Внаслідок сильного пориву вітру у центрі міста на проїжджу частину впало дерево, а на Площі Героїв літають елементи покрівлі! А по вулиці Устилузькій на автівку впало дерево. На місті працюють рятувальники", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повалені дерева та затоплені вулиці: в Україні негода наробила лиха. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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