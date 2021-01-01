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Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО

Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Жителька села Цир Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) Марфа Ветлянчук сьогодні, 1 липня, зустріла свій столітній ювілей.

Про це пише газета "Нове життя".

Вітали ювілярку представники влади і рідні. Зокрема, щирі вітання від селищного голови передав його заступник з питань виконавчих органів Володимир Сергійчук. Також вітальні слова мовила діловод Цирського старостинського округу Наталія Купрійчик. А місцеві культпрацівники подарували декілька музичних вітань.

Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО


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Теги: столітній ювілей, волинянка, Цир
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