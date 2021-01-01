Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО

Марфа Ветлянчук сьогодні, 1 липня, зустріла свій столітній ювілей.



Про це пише газета "



Вітали ювілярку представники влади і рідні. Зокрема, щирі вітання від селищного голови передав його заступник з питань виконавчих органів Володимир Сергійчук. Також вітальні слова мовила діловод Цирського старостинського округу Наталія Купрійчик. А місцеві культпрацівники подарували декілька музичних вітань.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Цир Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського)сьогодні, 1 липня, зустріла свій столітній ювілей.Про це пише газета " Нове життя" Вітали ювілярку представники влади і рідні. Зокрема, щирі вітання від селищного голови передав його заступник з питань виконавчих органів. Також вітальні слова мовила діловод Цирського старостинського округу. А місцеві культпрацівники подарували декілька музичних вітань.

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