Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Жителька села Цир Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) Марфа Ветлянчук сьогодні, 1 липня, зустріла свій столітній ювілей.
Про це пише газета "Нове життя".
Вітали ювілярку представники влади і рідні. Зокрема, щирі вітання від селищного голови передав його заступник з питань виконавчих органів Володимир Сергійчук. Також вітальні слова мовила діловод Цирського старостинського округу Наталія Купрійчик. А місцеві культпрацівники подарували декілька музичних вітань.
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Про це пише газета "Нове життя".
Вітали ювілярку представники влади і рідні. Зокрема, щирі вітання від селищного голови передав його заступник з питань виконавчих органів Володимир Сергійчук. Також вітальні слова мовила діловод Цирського старостинського округу Наталія Купрійчик. А місцеві культпрацівники подарували декілька музичних вітань.
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