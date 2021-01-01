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У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО

У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк патрульні виявили автомобіль Renault Megane, водій якого, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не знизив швидкість та не пропустив пішохода.

Про це інформує пресслужа патрульної поліції Волинської області.

На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП.

До слова, вчинене порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.


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Теги: патрульні, водій, Луцьк, штраф, пішохід
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