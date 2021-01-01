У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО





Про це інформує пресслужа патрульної поліції Волинської області.



На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП.



До слова, вчинене порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк патрульні виявили автомобіль Renault Megane, водій якого, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не знизив швидкість та не пропустив пішохода.Про це інформує пресслужа патрульної поліції Волинської області.На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП.До слова, вчинене порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень.

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