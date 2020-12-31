Луцькі тролейбуси №4 та №4-а тимчасово їздитимуть тільки до готелю «Україна»





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Розклад руху тролейбусів змінили через пошкодження підземної кабельної мережі підприємства електротранспорту. Під час ремонтних робіт рух тролейбусів № 4 та № 4-а тимчасово курсуватимуть до готелю «Україна».



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