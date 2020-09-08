вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Сході окупанти обстріляли позиції українських захисників: один військовий – поранений

На Сході окупанти обстріляли позиції українських захисників: один військовий – поранений
Сьогодні, 1 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Широкине.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Схід, поранення, обстріл, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
Сьогодні, 16:05
На Волині затримали злочинців, які виготовляли та збували прекурсори. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
На Сході окупанти обстріляли позиції українських захисників: один військовий – поранений
Сьогодні, 15:48
Луцькі тролейбуси №4 та №4-а тимчасово їздитимуть тільки до готелю «Україна»
Сьогодні, 15:31
Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, є поранені На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, є поранені
31 січень, 00:38
На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ
07 лютий, 22:32
На Донеччині двоє військових підірвалися на міні На Донеччині двоє військових підірвалися на міні
08 вересень, 2020, 16:09
На сході внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців На сході внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців
07 квітень, 2019, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитсадок у Підгайцівській громаді відремонтують за 3 мільйони гривень
Сьогодні, 17:12
 0
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Повністю втратив зір: чоловік журналістки, яка родом з Волині, потребує дороговартісної операції
Сьогодні, 16:50
 0
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Сьогодні, 16:36
 0
Волинянина оштрафували за спробу вивезти до Польщі незаконний бурштин
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8