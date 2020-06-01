На Волині затримали злочинців, які виготовляли та збували прекурсори. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Злочинне угрупування складалося з кількох осіб – мешканців Волині та Київщини. Їх місячний дохід становив понад мільйон гривень.



Встановили, що лабораторію з виготовлення прекурсорів зловмисники облаштували у житлових будинках на території одного із сіл Горохівщини.



Учора, 30 червня, слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області, спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в області, кінологічної служби, за силової підтримки управління корпусу оперативно-раптової дії та роти поліції особливого призначення провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.







Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі. Усе це направлено для проведення необхідних експертиз.







Вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 4 000 000 грн.



Також вилучили лабораторне обладнання, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, планшети, ноутбуки, квитанції поштових перказів, предмети та засоби для зважування та фасування речовин тощо.







Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним товаришем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка. Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території Волинської та інших областей. Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг небезпечної речовини «фенілнітропропену».







«Організатора незаконної діяльності та трьох учасників групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Сьогодні зловмисникам обрано запобіжні заходи - тримання під вартою», - повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю Володимир Костанюк.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На територіх одного з сіл Горохівщини поліцейські припинили злочинну діяльність організованої злочинної групи, що виготовляла та збувала прекурсори в особливо великих розмірах.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Злочинне угрупування складалося з кількох осіб – мешканців Волині та Київщини. Їх місячний дохід становив понад мільйон гривень.Встановили, що лабораторію з виготовлення прекурсорів зловмисники облаштували у житлових будинках на території одного із сіл Горохівщини.Учора, 30 червня, слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області, спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в області, кінологічної служби, за силової підтримки управління корпусу оперативно-раптової дії та роти поліції особливого призначення провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі. Усе це направлено для проведення необхідних експертиз.Вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 4 000 000 грн.Також вилучили лабораторне обладнання, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, планшети, ноутбуки, квитанції поштових перказів, предмети та засоби для зважування та фасування речовин тощо.Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним товаришем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка. Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території Волинської та інших областей. Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг небезпечної речовини «фенілнітропропену».«Організатора незаконної діяльності та трьох учасників групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Сьогодні зловмисникам обрано запобіжні заходи - тримання під вартою», - повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністюПроцесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

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