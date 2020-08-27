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У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки

У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Володимир-Волинському районі.

Про це інформує пожежно-рятувальна частина Нововолинська у фейсбуці.

Зокрема рятувальники о 12 годині 56 хвилин у селищі Благодатне на вулиці Перемоги здійснювали розрізання дерева за допомогою бензопили та звільнили шлях проїзду.

У селищі Іваничі о 12 год. 38 хв. на трасі Іваничі – Нововолинськ поблизу с.Біличі рятувальники проводили розрізання та приймання дерев з проїжджої частини.

Особовим складом 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський здійснив 3 виїзди на аварійно-рятувальні роботи: у місті Володимир-Волинський на вулиці Устилузькій та Лаврентія Горки звільнили два автомобілі від повалених внаслідок негоди дерев. Та на трасі Володимир - Нововолинськ звільнили проїжджу частину від дерев.
У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки


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Теги: негода, дерева
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