У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
Сьогодні, 16:05
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Володимир-Волинському районі.
Про це інформує пожежно-рятувальна частина Нововолинська у фейсбуці.
Зокрема рятувальники о 12 годині 56 хвилин у селищі Благодатне на вулиці Перемоги здійснювали розрізання дерева за допомогою бензопили та звільнили шлях проїзду.
У селищі Іваничі о 12 год. 38 хв. на трасі Іваничі – Нововолинськ поблизу с.Біличі рятувальники проводили розрізання та приймання дерев з проїжджої частини.
Особовим складом 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський здійснив 3 виїзди на аварійно-рятувальні роботи: у місті Володимир-Волинський на вулиці Устилузькій та Лаврентія Горки звільнили два автомобілі від повалених внаслідок негоди дерев. Та на трасі Володимир - Нововолинськ звільнили проїжджу частину від дерев.
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Про це інформує пожежно-рятувальна частина Нововолинська у фейсбуці.
Зокрема рятувальники о 12 годині 56 хвилин у селищі Благодатне на вулиці Перемоги здійснювали розрізання дерева за допомогою бензопили та звільнили шлях проїзду.
У селищі Іваничі о 12 год. 38 хв. на трасі Іваничі – Нововолинськ поблизу с.Біличі рятувальники проводили розрізання та приймання дерев з проїжджої частини.
Особовим складом 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський здійснив 3 виїзди на аварійно-рятувальні роботи: у місті Володимир-Волинський на вулиці Устилузькій та Лаврентія Горки звільнили два автомобілі від повалених внаслідок негоди дерев. Та на трасі Володимир - Нововолинськ звільнили проїжджу частину від дерев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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