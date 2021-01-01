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2 липня на Волині: гортаючи календар

2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук (на фото) та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.

Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.

Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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