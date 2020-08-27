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Луцькі патрульні зловили п'яного «в дрова» водія Citroen Jumper

Луцькі патрульні зловили п'яного «в дрова» водія Citroen Jumper
У Луцьку патрульні виявили п’яного водія.

Так, 30 червня, близько 22-ї години, під час опрацювання виклику про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого, патрульні помітили, як автомобіль Citroen Jumper наїхав на конус, який огороджував місце ДТП. Окрім того, під час руху водій не користувався паском безпеки, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на визначення стану сп’яніння кермувальник пройшов на місці події у присутності двох свідків. Результат — "стрілки в небо", що становить максимальну позначку на алкотестері — 5 проміле (перевищення у 25 разів).

Окрім того, чоловік не пред’явив посвідчення водія відповідної категорії. На керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила документів на право керування) КУпАП.

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Теги: п’яні водії, патрульні, Луцьк
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