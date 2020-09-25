Волинянина оштрафували за спробу вивезти до Польщі незаконний бурштин





Такий вирок виніс суддя Любомльського районного суду, пише



Впродовж 29 лютого-1-го березня 2020 року чоловік незаконно придбав у невідомих осіб 30,7 кг каміння бурштину, загальна вартість якого за висновком гемологічної експертизи склала майже 9,5 тисяч грн. У той же день, 1-го березня минулого року, на авто «Ford Mondeo» намагався вивезти придбане каміння без належних документів через митний пункт «Ягодин», що в селі Старовойтове на Ковельщині.



Проте скоїти подібний замисел чоловіку не вдалося. Під час поглибленого огляду автомобіля працівники Державної прикордонної служби України виявили заховане під ковроліном підлоги водійського та пасажирського сидінь «сонячне каміння», законність походження якого не підтверджувалася жодними документами.



Тож проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 Кримінального кодексу України «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину».



Свою провину обвинувачений визнав і уклав з прокурором відповідну угоду, якою погодився на штраф і конфіскацію дорогоцінного каміння. Любомльський суд виніс вирок у справі аж через 16 місяців після скоєного правопорушення. Сергія Козака зобов’язали сплатити 51 тисячу гривень, а бурштин конфіскували у власність держави. Автомобіль, на якому їхав чоловік, мають йому повернути.



Вирок суду набере законної сили, якщо жодна із сторін не подасть апеляції впродовж 30 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Володимира-Волинського, який намагався через митний пост «Ягодин» вивезти до Польщі майже 30 кілограмів бурштину, оштрафували на 51 тисячу гривень.Такий вирок виніс суддя Любомльського районного суду, пише "Сила правди". Впродовж 29 лютого-1-го березня 2020 року чоловік незаконно придбав у невідомих осіб 30,7 кг каміння бурштину, загальна вартість якого за висновком гемологічної експертизи склала майже 9,5 тисяч грн. У той же день, 1-го березня минулого року, на авто «Ford Mondeo» намагався вивезти придбане каміння без належних документів через митний пункт «Ягодин», що в селі Старовойтове на Ковельщині.Проте скоїти подібний замисел чоловіку не вдалося. Під час поглибленого огляду автомобіля працівники Державної прикордонної служби України виявили заховане під ковроліном підлоги водійського та пасажирського сидінь «сонячне каміння», законність походження якого не підтверджувалася жодними документами.Тож проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 Кримінального кодексу України «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину».Свою провину обвинувачений визнав і уклав з прокурором відповідну угоду, якою погодився на штраф і конфіскацію дорогоцінного каміння. Любомльський суд виніс вирок у справі аж через 16 місяців після скоєного правопорушення. Сергія Козака зобов’язали сплатити 51 тисячу гривень, а бурштин конфіскували у власність держави. Автомобіль, на якому їхав чоловік, мають йому повернути.Вирок суду набере законної сили, якщо жодна із сторін не подасть апеляції впродовж 30 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію