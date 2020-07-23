Волинянин вирощував мак на присадибній ділянці: йому «світить» до трьох років за ґратами
Сьогодні, 17:42
Правоохоронці виявили незаконні посіви маку у жителя села Заліси, що на Волині.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Сьогодні, 1 липня, оперативники Ковельського районного управління поліції у рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» виявили на присадибній ділянці 23-річного жителя села Заліси майже пів тисячі кущів маку.
Усі рослини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру при МВС України для проведення експертизи.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Сьогодні, 1 липня, оперативники Ковельського районного управління поліції у рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» виявили на присадибній ділянці 23-річного жителя села Заліси майже пів тисячі кущів маку.
Усі рослини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру при МВС України для проведення експертизи.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинянин вирощував мак на присадибній ділянці: йому «світить» до трьох років за ґратами
Сьогодні, 17:42