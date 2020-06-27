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Луцьких архітекторів привітали з професійним святом

Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
1 липня в Україні відзначають День архітектора.

З цієї нагоди у Луцьку відбулося урочисте засідання Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання життя організації, прийняли до своїх лав нових членів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Привітати з професійним святом зодчих прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк та начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Веніамін Туз.

Звертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зазначила, що сьогодні зібралися у залі люди, які творять історію. “Саме ваші роботи показують, як виглядатиме наше місто у майбутньому. Те, що ми залишимо майбутнім поколінням. Місто активно розвивається, будуються нові квартали, заклади, об’єкти. Ми разом маємо зробити наше місто кращим”, - сказала вона та побажала міцного здоров’я, добробуту і багато цікавих проєктів.

Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом

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Теги: архітектори, свято, привітання
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