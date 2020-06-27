Луцьких архітекторів привітали з професійним святом

1 липня в Україні відзначають День архітектора.З цієї нагоди у Луцьку відбулося урочисте засідання Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання життя організації, прийняли до своїх лав нових членів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Привітати з професійним святом зодчих прийшла заступник міського головита начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської радиЗвертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зазначила, що сьогодні зібралися у залі люди, які творять історію. “Саме ваші роботи показують, як виглядатиме наше місто у майбутньому. Те, що ми залишимо майбутнім поколінням. Місто активно розвивається, будуються нові квартали, заклади, об’єкти. Ми разом маємо зробити наше місто кращим”, - сказала вона та побажала міцного здоров’я, добробуту і багато цікавих проєктів.