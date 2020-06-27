Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Сьогодні, 16:36
1 липня в Україні відзначають День архітектора.
З цієї нагоди у Луцьку відбулося урочисте засідання Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання життя організації, прийняли до своїх лав нових членів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Привітати з професійним святом зодчих прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк та начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Веніамін Туз.
Звертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зазначила, що сьогодні зібралися у залі люди, які творять історію. “Саме ваші роботи показують, як виглядатиме наше місто у майбутньому. Те, що ми залишимо майбутнім поколінням. Місто активно розвивається, будуються нові квартали, заклади, об’єкти. Ми разом маємо зробити наше місто кращим”, - сказала вона та побажала міцного здоров’я, добробуту і багато цікавих проєктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З цієї нагоди у Луцьку відбулося урочисте засідання Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання життя організації, прийняли до своїх лав нових членів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Привітати з професійним святом зодчих прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк та начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Веніамін Туз.
Звертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зазначила, що сьогодні зібралися у залі люди, які творять історію. “Саме ваші роботи показують, як виглядатиме наше місто у майбутньому. Те, що ми залишимо майбутнім поколінням. Місто активно розвивається, будуються нові квартали, заклади, об’єкти. Ми разом маємо зробити наше місто кращим”, - сказала вона та побажала міцного здоров’я, добробуту і багато цікавих проєктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Повністю втратив зір: чоловік журналістки, яка родом з Волині, потребує дороговартісної операції
Сьогодні, 16:50
Луцьких архітекторів привітали з професійним святом
Сьогодні, 16:36
Луцькі патрульні зловили п'яного «в дрова» водія Citroen Jumper
Сьогодні, 16:12