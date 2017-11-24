Повністю втратив зір: чоловік журналістки, яка родом з Волині, потребує дороговартісної операції

Людмила Гринюк, яка родом з Ковеля, звертається до небайдужих допомогти зібрати кошти на дороговарісну операцію її чоловіку.



Допис про допомогу вона



Попередньо, вартість операції - 12-15 тис. євро, точніше зможуть сказати після огляду і діагностики за кордоном.



Вона повідомляє, три роки тому чоловіка жорстоко побили та пограбували. Крім численних травм, він повністю втратив зір. Від сильного удару тупим предметом по голові єдине око, яке бачило, просто виплиснулося назовні – райдужка та кришталик втратилися назавжди, було 100% відшарування сітківки та кровоносних судин.



Чоловік - інженер зв’язку, працює у цій сфері вже майже 40 років. Навіть не зважаючи на втрату зору, продовжує консультувати молодих спеціалістів. Він інвалід другої групи.



За три роки у Львові та Одесі чоловіку зробили майже десяток недешевих операцій, в тому числі і пересадку рогівки. Завдяки лікарям Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова в Одесі, сітківку вдалося розрівняти, таким чином створивши «фундамент» для майбутнього кератопротезування. Саме кератопротез є єдиним шансом на повернення зору.



"На жаль, таку операцію не роблять в нас в Україні, і через складність ситуації було дуже важко знайти фахівців-офтальмологів в Європі, хоч ми зверталися в низку найкращих клінік.



І ось, нарешті, ми дочекалися відповіді з Іспанії. Нас готові прийняти на огляд з подальшим проведення операції з кератопротезування в Інституті мікрохірургії ока в Барселоні( ІМО). Лікар Хосе Гуель, який є президентом даного інституту та одним з найкращих спеціалістів у світі, під час листування зазначив, що нас чекають в кінці липня - на початку серпня, як тільки визначимося з датами, перешлють запрошення.



На жаль, ми не маємо таких коштів. За три роки безперервного лікування, численних хірургічних втручань та профілактик витратили чимало коштів і нашого бюджету вкрай не вистачає. А до вильоту в Іспанію слід зібрати всю суму, оскільки після консультації є велика вірогідність, що відразу робитимуть операцію. Через безвихідну ситуацію мушу звернутися до вас за допомогою. Ми будемо надзвичайно вдячні за будь-яку фінансову підтримку.



Це єдиний шанс нашої сім’ї повернути чоловікові зір, а для нього найбажаніша можливість побачити світ: сонце, природу, оточуючих, мене, близьких, а найголовніше - донечок, які за ці три роки виросли до невпізнання. Ви навіть не уявляєте, як ми хочемо, щоб татко бачив… Допоможіть!", - написала журналістка.



Допомогу можна надати на картки:

5167 4999 9095 6056 – Ощадбанк, отримувач Анатолій Анатолійович Гринюк

5363 5426 0339 4272 – ПриватБанк, отримувач Людмила Василівна Гринюк.





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